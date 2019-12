Von Renate Wagner

Wenn auch schlechte Werbung zumindest Werbung ist, dann müsste der weltweite mediale Aufschrei gegen die „Cats“-Verfilmung Zuschauer schon aus Neugierde scharenweise in die Kinos treiben. Aber wem es um das berühmte, tolle, wilde Musical von Andrew Lloyd Webber geht, der sollte es lieber bleiben lassen. Denn die Verfilmung von Regisseur Tom Hooper ist wirklich nach allen Regeln der Kunst missglückt. „Cats“, das Musical nach den Gedichten von T. S. Eliot, hat hochwertige Texte, eine stellenweise geniale Musik, aber keine durchgehende Handlung. Das alles macht nichts live auf der Bühne, aber was für eine müde Geschichte läuft dagegen auf der Leinwand ab! Choreograf Andy Blankenbuehler hat sein Temperament irgendwo vergessen, und der Regisseur kümmerte sich offenbar nur um die Computer-Glättung der Bilder. Wo sind nur die Katzen geblieben? Wie geschminkte Leichen schauen Menschengesichter (mit lächerlichen Katzenohren) in die Kamera, man hat sich kaum zu echten Fellkostümen entschließen können – die Interpreten schleichen in seltsamen Bodies umher, irgendwie ausstaffiert.

Unterirdische Leistungen

Auch sind die darstellerischen Leistungen unterirdisch, obwohl sich genügend berühmte Namen in der Besetzung finden. Kann man „Memory“ alberner singen als Jennifer Hudson mit ihrer unerträglich übertriebenen Leidensmiene? Kann man peinlicher sein als die grelle Rebel Wilson in der Rolle der fetten Katze Jennyanydots? Und wenn man einen Weltstar wie Ian McKellen als Gus, The Theatre Cat, besetzt, dann weiß der große Mann offenbar nichts mit seiner Rolle anzufangen. In der Tänzerin der Royal Ballet-Ballerina Francesca Hayward hat man zwar eine bildhübsche Interpretin für die Katze Victoria gefunden, die hier in den Mittelpunkt der Handlung gerückt wird. Aber sie sieht immer gleich süßlich drein und geht einem, wie der ganze Film, unendlich auf die Nerven. Was soll man sagen? Nicht alles kann gelingen. Aber dass man sich konzeptionell so verrennt … das passiert nicht alle Tage.