Wo werden wir in 50 Jahren sein?

Interview mit Astronom Alois REGL

Sie haben uns Volksblatt-Leser nun vier Jahre lang auf das 50-Jahr Jubiläum vorbereitet. Und irgendwie hat man den Eindruck, es war nicht ein Schritt, sondern eine Fülle von Schritten nötig, um auf den Mond zu gelangen. Gab es einen entscheidenden Schritt?

REGL: Jeder einzelne Schritt war notwendig, um das Ziel zu erreichen. Alle bauten aufeinander auf. Ich erinnere nur an die Gemini-Missionen, in denen u.a. Weltraum-Rendezvous, Andocken, manuelles Navigieren und längere Aufenthalte geübt wurden. Alles das brauchte man dann für die Mondlandungen. Aber wenn es einen entscheidenden Schritt gab, dann war das die Rede von Präsident Kennedy vor dem Kongress, wo er das Ziel einer Mondlandung samt Zeitrahmen zum ersten Mal klar formuliert hat.

Schon kurz nach der Mondlandung scheint die bemannte Raumfahrt aber das Interesse an dem Erdtrabanten verloren zu haben. Warum?

Viele Amerikaner sahen in der Mondlandung nur einen Wettlauf mit der damaligen UdSSR, was es ja auch war. Nach Apollo 11 hieß es, wir haben die Russen geschlagen, was wollen wir noch da oben? Mit dem Vietnam-Krieg und den Rassenunruhen hatte man auch andere Sorgen als die nächsten 100 kg Mondgestein zu holen. Der Unfall von Apollo 13 mit dem Beinahe-Desaster holte die Amerikaner und die ganze Welt noch einmal vor den Fernsehschirm. Aber das war mehr die Sensationslust als das Interesse an der Mondfahrt. Unfälle bei der Formel 1 werden auch von wesentlich mehr Menschen gesehen als das „im Kreis fahren“, wie es Niki Lauda einst ausdrückte.

Und wie wichtig war die Mondlandung für die moderne Astronomie?

Für die Astronomie selbst hat die Mondlandung nicht viel gebracht. Das war auch nicht das Ziel. Aber immerhin: es konnte die lange Zeit offen gewesene Frage nach der Herkunft des Mondes durch die Analyse des mitgebrachten Mondgesteins einigermaßen gesichert geklärt werden — der Mond entstand durch eine Kollision eines großen Himmelskörpers mit der Erde.

Mittlerweile sind Sonden bei den Nachbarplaneten gewesen. Was wäre ein Ziel für eine bemannte Rakete?

Zwei mögliche Ziele sind denkbar: zum Einen der Mars, zum Anderen ein Asteroid. Ein Asteroid wäre einfacher zu erreichen, auch bereits mit heute verfügbaren Mitteln, hätte aber bei weitem nicht das wissenschaftliche Potenzial wie der Mars. Der Mars wäre ein klassisches Ziel für eine bemannte Erkundung, die sich über Wochen oder Monate erstrecken müsste. Aber ein passendes Raumschiff samt Landefahrzeug, Wohneinheiten und Autos für die Astronauten muss erst entwickelt werden. Die größte Hürde wird aber wohl das Aufstellen der Finanzierung eines solchen Unternehmens sein – besonders in Zeiten wie diesen, wo gegenüber Naturwisssenschaften eine gewisse Zurückhaltung herrscht. Noch dazu übersteigen die nötigen Ressourcen das Potenzial einzelner, auch großer Nationen. Eine weltweite Anstrengung wäre nötig, die Bereitschaft dafür fehlt aber derzeit völlig.

Vor 50 Jahren erreichte der Mensch den Mond. Wo werden wir in 50 Jahren sein?

Auf dem Mars? Wieder auf dem Mond? Auf Enceladus? Oder nach wie vor auf der Erde? Letzteres hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Nach der Mondlandung lagen die Pläne für den Mars bereits in der Schublade, man sprach von permanenten Siedlungen auf dem Mond und Wernher von Braun zeichnete immer größere bewohnte Weltraumstationen. Passiert ist in diesem halben Jahrhundert aber – nichts dergleichen. Die Errungenschaften der bemannten Raumfahrt spielten sich im erdnahen Bereich ab: das Space Shuttle, die ISS, oder das Hubble-Teleskop. Mit anderen Worten: es gibt viel zu viele Unwägbarkeiten. Vielleicht verliert die Menschheit das Interesse an der bemannten Raumfahrt ganz, oder ein neuer Kennedy betritt die Bühne.