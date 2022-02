Woche der Wahrheit für die SV Ried

Die SV Guntamatic Ried hat bisher eine wirklich gute Fußball-Saison gespielt. Nun wartet aber eine Woche der Wahrheit auf die Innviertler: Meisterrunde und ÖFB-Cupfinale oder doch nur Qualifkationsrunde und Aus im Halbfinale.

Diese Fragen werden binnen acht Tagen in drei wichtigen Spielen geklärt. In der Bundesliga warten diesen und nächsten Sonntag Austria Klagenfurt (a) und Sturm Graz (h/jeweils 17 Uhr), im Cup-Semifinale gastiert am Mittwoch (18 Uhr) TSV Hartberg in der heimischen josko-Arena.

„Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen“, weiß Trainer Robert Ibertsberger. Und genau die gilt es jetzt zu verwerten. Mit einem Sieg in Klagenfurt könnten die Oberösterreicher am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Top 6 machen.

„Wir sind gut vorbereitet und wollen etwas mitnehmen“, so Ibertsberger. Das gelang den zu Hause noch ungeschlagenen Innviertlern in der Fremde in dieser Saison mit fünf Punkten aus zehn Matches (womit man schlechtestes Auswärtsteam ist) bisher freilich nur selten: „Es ist wichtig, dass wir an die Leistung der Heimspiele anschließen, die Fehlerquellen minimieren und die Chancen verwerten“, so Ibertsberger. Zudem müsse man das Umschaltspiel der Klagenfurter so gut unterbinden, wie das beim 2:0 im Cup-Viertelfinale vor drei Wochen gelungen ist.

Von Roland Korntner