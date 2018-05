Wöginger: „Also insgesamt läuft es sehr gut“

Vor genau einem Jahr übernahm Sebastian Kurz die Obmannschaft in der ÖVP und siegte bei der Wahl im Herbst. Auf einer Schlüsselposition als Klubobmann sitzt nun der Innviertler August Wöginger.

VOLKSBLATT: Sie managen die Schnittstelle zwischen Regierung und Parlament. Wie sitzt es sich auf dieser Schlüsselstelle?

KO WÖGINGER: Es funktioniert sehr gut. Der Klubobmann ist eine wichtige Drehscheibe zwischen der Regierung und den Abgeordneten und wir haben schon die ersten Dinge auf den Weg gebracht. Etwa die Entlastung der niedrigen Einkommen, der Familienbonus Plus, das Sicherheitspaket. Also insgesamt läuft es sehr gut.

Vor genau einem Jahr übernahm Sebastian Kurz die ÖVP-Obmannschaft. Wie haben Sie damals diese Zeit erlebt?

Es war eine Zeit des Umbruchs, keine Frage. Aber Sebastian Kurz hat eine große Bewegung starten können und in den Wahlkampf geführt. Und diese Bewegung ist immer noch sehr groß. Wir sind auch in den Umfragen immer noch die klare Nummer 1. Das ist ein gutes Signal: Die Leute wollen, dass sich in diesem Land etwas ändert und das trauen sie dieser Bundesregierung auch zu. Wir müssen nun schauen, dass wir das, was wir vor der Wahl versprochen haben, auch einlösen.

Was hat sich geändert in der ÖVP? Ist es eine Bewegung oder Partei?

Beides hat seinen Platz und die Menschen, die zu uns dazugekommen sind, haben auch die Möglichkeit, sich einzubringen. Ich sehe das auch im Nationalratsklub: Da sind 34 neue Abgeordnete, die zum Teil noch wenig mit der Politik zu tun hatten. Und die andere Hälfte sind erfahrene Abgeordnete — und das funktioniert sehr gut.

Mittlerweile ist die ÖVP fast 150 Tage in einer Koalition mit der FPÖ. Wie ist das Klima der Zusammenarbeit?

Das Klima ist nach wie vor sehr gut. Das Wichtigste ist: Wir streiten nicht. Wir diskutieren, machen uns intern die Dinge aus und gehen dann gemeinsam an die Öffentlichkeit. Das ist das Erfolgsrezept. Und zweitens setzten wir das um, was wir vor der Wahl gesagt und auch im Regierungsprogramm festgeschrieben haben. Das schätzen die Bürger.

Einige schwierige Brocken wurden bereits angegangen — immer auch begleitet vom oppositionellen Misstrauen. Können Sie zum Beispiel die Kritik am Familienbonus nachvollziehen?

Der Familienbonus plus ist die größte steuerliche Entlastung für Familien mit Kindern der letzten Jahrzehnte. Es ist ein 1,5 Milliardenpaket und beginnt schon 1. Jänner 2019. Das sind 1500 Euro netto, pro Jahr, pro Kind. Das hat es noch nie gegeben. Wir haben das als ÖVP und vor allem auch als ÖAAB schon lange vorgehabt und drum ist es umso wichtiger, dass es jetzt auch umgesetzt wird.

Aber gerade im Sozialbereich sind noch einige schwierige Nüsse zu knacken. Wie schauen der Fahrplan und die Ziele bei der Sozialversicherung aus?

Da sind wir in guten Gesprächen mit dem Koalitionspartner und den Ländern. Wichtig ist: Wir wollen auf fünf Träger reduzieren, im System die Effizienzen heben und Einsparungen erzielen. Der Grundsatz ist, dass es bei gleichen Beiträgen auch die gleichen Leistungen geben muss. Mehrfachversicherungen sollen abgeschafft werden. Und das System soll verschlankt werden.

Über die genaue ÖVP-Position bezüglich der AUVA gibt es „Interpretationsspielraum“, wie kann hier die Lösung aussehen?

Die Grundlage ist das Regierungsprogramm und da ist verankert, dass die AUVA Reformen bringen muss und wenn das passiert, dann wird es weiterhin ein eigenständiger Träger sein. Das steht im Regierungsprogramm und daran orientieren wir uns.

Grundsätzlich steht auch die Rolle der Sozialpartner am Prüfstand. Als ÖAAB-Obmann: Welche Aufgaben sollen die Sozialpartner in der Republik spielen?

Die Sozialpartnerschaft hat in den letzten Jahrzehnten wichtige Errungenschaften gebracht, das ist keine Frage. Aber wichtig ist auch, dass man sich der Realität ständig stellt, etwa bei der Digitalisierung. Und dabei muss man auf die neuen Bedürfnisse der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber eingehen und gemeinsam Lösungen suchen und finden. Bei vielen Themen gab es leider keine konkreten Vorschläge der Sozialpartner mehr und die Regierung muss ja trotzdem handeln und entscheiden.

Im kommenden Jahr gibt es AK-Wahlen, vermutlich wird die SPÖ versuchen, daraus eine Denkzettelwahl zu machen. Gibt es ein Gegenrezept, etwa selbst die Opposition zu machen – Stichwort Tiroler AK-Präsident?

Ich glaube, dass die Menschen sehr wohl sehen, wer Politik für die Arbeitnehmer macht. Das macht die Regierung etwa durch die Entlastung der niedrigen Einkommen oder den Familienbonus plus. Und wir widmen uns ja auch den Fragen, wie wir die Situation am Arbeitsplatz verbessern können, etwa durch Deregulierung und Entbürokratisierung. Wir wollen, dass sich Leistung lohnt.

Der ÖAAB macht einen Lehrlingsschwerpunkt und auch die Wirtschaft sucht händeringend nach jungen Menschen. Wieso werden Asylwerber während der Lehre abgeschoben?

Ich glaube wichtig wäre, dass wir bei den Entscheidung, ob jemand Asyl bekommt oder nicht und daher im Land bleiben kann oder gehen muss, schneller werden. Das ist das klare Ziel der Bundesregierung und dann stellt sich hoffentlich die Frage gar nicht mehr, ob jemand aus einer Lehre herausgerissen werden soll. Aber klar ist, dass der Rechtsstaat eingehalten werden muss.

Eine Neuordnung braucht es bei der Mindestsicherung. Wie kann hier eine bundesweite Regelung aussehen?

Das OÖ Modell ist eine sehr gute Grundlage, sowohl was die Deckelung anbelangt, als auch die niedrigere Mindestsicherung für Menschen, die noch nicht lange in unserem Land leben. Das werden wir in den kommenden Wochen ausdiskutieren und Anfang Juni einen Ministerratsvortrag vorlegen.

Viele dieser Materien tangieren die Länder. Erwarten Sie Widerstand, etwa von SPÖ-Landeshauptleuten?

Der kommende Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat ja selbst schon erklärt, dass man bei der Mindestsicherung etwas tun muss. Die größte Herausforderung haben wir auch in Wien, wo 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher leben. Alleine Wien steuert bei der Mindestsicherung relativ rasant auf eine Milliarde Ausgabe pro Jahr zu.

Auch im Parlament wird es in den kommenden Monaten heiß hergehen. Es gibt gleich zwei U-Ausschüsse. Erwarten Sie etwas Neues oder wird es die lediglich Bühne oppositioneller Selbstdarstellung?

Die U-Ausschüsse sind jetzt parlamentarisch eingeleitet, jetzt geht es um die Aktenanlieferung, um die Termine und die Ladung der Auskunftspersonen. Also so richtig starten werden die beiden Ausschüsse wohl erst im Herbst. Wir werden uns auf jeden Fall an der Aufarbeitung beteiligen.