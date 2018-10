Wöginger: „Ich glaube, wir können stolz darauf sein“

Mit ÖVP-Klubobmann AUGUST WÖGINGER sprach Herbert Schicho

VOLKSBLATT: Vor ziemlich genau einem Jahr wurde der Nationalrat neu gewählt. Wie haben Sie diese Tage erlebt?

bezahlte Anzeige

WÖGINGER: Es war schon beeindruckend, nach 15 Jahren wieder Erster zu werden und das eindeutig. Es war ein tolles Erlebnis und ein Supergefühl. Auch nach der Wahl haben wir rasch gehandelt und eine Regierung zusammengebracht — ja, ich glaube, wir können stolz darauf sein.

Wie historisch war diese Wahl?

Schon der Vorspann zur Wahl, diese große Bewegung, war beeindruckend. Viele Menschen sind zu uns gekommen und haben gesagt, da schließe ich mich an, da will ich mitmachen, da will ich dabei sein. Viele Menschen haben gesagt, ich will den Sebastian Kurz und sein Team unterstützen und es gab viele positive Gespräche.

Was ist seither anders?

Wir liegen in allen Umfragen sogar noch über dem Wahlergebnis. Und man spürt es immer noch und die Menschen — ich bin ja viel und regelmäßig in meinem Wahlkreis und in ganz Oberösterreich unterwegs — sagen es auch: Ihr seid auf dem richtigen Weg, lasst euch nicht abbringen, setzt die Punkte um, die ihr euch ausgemacht habt und arbeitet gemeinsam das Regierungsprogramm ab.

Die neue türkis-blaue Regierung hat ein unglaubliches Reformtempo angeschlagen. Wie lange kann man das durchhalten?

Es ist noch nie so viel weitergegangen wie in den letzten zehn Monaten – zumindest seit ich im Parlament bin und das sind mittlerweile auch schon 16 Jahre. Und wir arbeiten kontinuierlich das Pensum ab – jetzt sind wir gerade mitten in der Sozialversicherungsreform. Wir haben eine Menge von Gesetzen und Entlastungsmaßnahmen schon erledigt – das Standortpaket, das Bildungspaket, ein Lehrlingspaket …

Der Regierung wird seitens der Opposition vorgeworfen, eine Politik für die Wirtschaftsbosse zu machen. Was entgegnen Sie?

Wir haben den Familienbonus umgesetzt. Oder die Entlastung der kleineren Einkommen bei der Arbeitslosenversicherung und jetzt die Anrechnung der Karenzzeiten — das sind Maßnahmen, die nichts mit Wirtschaftsbossen zu tun haben, sondern bei den Menschen ankommen.

Die Sozialpartner sind nun gefordert, die Anrechnung der Karenzzeiten zu vereinbaren. Rechnen Sie damit, dass sie es schaffen?

Wir haben klar gesagt, dass die Sozialpartner das jetzt bei den Kollektivvertragsverhandlungen lösen können – etwa mittels Generalklausel, damit es für alle KV gilt. Wenn das nicht passiert, dann werden wir bis Jahresende einen eigenen Gesetzesvorschlag einbringen.

Wie wichtig ist die Sozialpartnerschaft noch?

Sie hat viele Errungenschaften erreicht und sie ist in Österreich wichtig. Aber es ist auch notwendig, dass die Sozialpartnerschaft Lösungen auf den Tisch legt. Und wenn sie sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht einigen, kann die Regierung nicht zuschauen, sondern dann ist die Regierung gefordert. Und das werden wir auch tun.

Die größte Oppositionspartei SPÖ ist – positiv formuliert – in einer Umbauphase. Wie ist denn das Klima im Parlament?

Wir pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit, auch in der Präsidiale und den Ausschüssen. Aber natürlich bestimmt der Standort den Standpunkt und das spürt man schon.

Und wie klappt die Zusammenarbeit mit den Ländern?

Die funktioniert sehr gut. Ich bin etwa dieser Tage mit den ÖVP-Klubobleuten der Länder in Eisenstadt zusammengesessen und wir sind sehr viele Punkte durchgegangen und es gibt es eine große Übereinstimmung und eine große Unterstützung für unsere Anliegen.

Konkret: Wie schaut es mit der Reform der Mindestsicherung aus?

Wir sind in Endabstimmung. Wir wollen so rasch als möglich in Begutachtung gehen — vielleicht schon in den nächsten Tagen.

Es gibt durchaus auch unterschiedliche Ansichten zwischen FPÖ und ÖVP. Hat das Rauchervolksbegehren die Stimmung in der Regierung getrübt?

Nein. Wir haben das Gesetz schon im Frühjahr verabschiedet, das war eine Bedingung des Koalitionspartners bei der Regierungsbildung. Wir stehen zum Regierungsprogramm und halten das ein, was wir zugesagt haben.

Und auch beim EU-Wahlkampf werden die Koalitionspartner wohl auf verschiedenen Klavieren spielen. Wie sehen Sie die EU-Skepsis der FPÖ?

Wir haben uns im Regierungsprogramm klar zu einem proeuropäischen Kurs bekannt. Der wird auch umgesetzt.