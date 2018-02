Wogen in der CDU wieder geglättet

Mit der Vorlage der CDU-Ministerriege für die angestrebte Neuauflage der Großen Koalition hat die deutsche Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel die personelle Erneuerung ihrer Partei eingeleitet — und vor allem die parteiinterne Unruhephase beendet. Auf einem Parteitag in Berlin votierten am Montag nur 27 von rund 1000 Delegierten gegen den Koalitionsvertrag mit der SPD, die diesen gerade einer Mitgliederabstimmung unterzieht.

Ebenfalls mit satter Mehrheit von 98 Prozent wurde die Merkel-Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Generalsekretärin gewählt.

Für diese hohen Zustimmungsraten hatte Merkel am Sonntag, wie berichtet, die entscheidende Vorarbeit geleistet: Bei der Wahl der künftigen schwarzen Ministerriege war sie auch dem Druck interner Kritiker nachgekommen, die eine Neuaufstellung forderten. So soll ihr konservativer Kontrahent Jens Spahn Gesundheitsminister werden.

Deutscher Kurz steigt auf

Der auch von der SPD als Gesundheitsexperte anerkannte 37-Jährige gilt als Zukunftshoffnung der CDU und wird häufig mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verglichen. Diesem ist er auch freundschaftlich verbunden.

Der CDU-Parteitag gab gestern auch den Startschuss für die Ausarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms. Geleitet wird der Prozess von der neuen Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, die bisher Ministerpräsidentin des Saarlandes war.

Merkel sagte in ihrer Parteitagsrede Populismus und Antisemitismus den Kampf an. „Es macht für mich keinen Unterschied, ob antisemitische Hetze von muslimischen Einwanderern kommt, ob aus der AfD oder von Linksaußen“, so Merkel. Zuwanderer forderte sie zur Integration auf.