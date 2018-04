Wolf in OÖ: Jäger drängen auf oö. Managementplan

LINZ — Handeln, ehe er zum Problem wird: Das ist der Tenor von Jägerschaft und Landesnaturschutzreferat in Sachen Wolf. Obwohl das Raubtier seit 150 Jahren hierzulande als ausgestorben galt, wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Wolf-Sichtungen gemeldet und sogar genetische Beweise gefunden — vor allem im Mühlviertel dürfte der eine oder andere Isegrim umherstreifen. Zuletzt hatte in Bad Kreuzen ein unerschrockenes Exemplar, das bei einem Hof ein Huhn gerissen hatte, für Aufregung gesorgt.

Um Ängsten, Bedenken und Befürchtungen der Bevölkerung, aber auch Gerüchten, die immer wieder die Runde machen, entgegenzuwirken, fordern der Landesjagdverband und Naturschutz-Landesrat Manfred Haimbuchner die rasche Umsetzung eines Wolf-Managementplanes für OÖ. Darin solle nicht nur klar geregelt werden, wann eingegriffen, sprich abgeschossen werden kann, betont Haimbuchner. Der Plan solle auch ein Herdenschutzprogramm, ein dauerhaftes Monitoring und Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen beinhalten, sowie den Erfahrungsaustausch regeln. Etwa mit den deutschen Nachbarn, wo derzeit in den Bundesländern Sachsen und Brandenburg rund 500 der streng geschützten Tiere in 60 Rudeln leben.

Gemeinsames Vorgehen

„Beim Thema Wolf darf unsere Denkweise nicht an der Bundesländergrenze halt machen, denn diese kennt der Wolf auch nicht“, tritt Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger für eine gemeinsame Lösungssuche in der EU ein. Und für den bereits ausgearbeiteten österreichweiten Wolfsmanagementplan, der auch oben genannte Punkte beinhaltet. Etwa das Monitoring oder Herdenschutzprojekte. Ende Mai findet zudem der zweite „Runde Tisch Wolf“ statt, bei dem aktuelle Ergebnisse aus den Nachbarländern einfließen werden. Für den Notfall wurden im Mühlviertel bereits Eingreifteams nominiert.