„Wollen an der JKU kein normaler Standort sein“

Von Andreas Huber

Noch herrscht Baustelle, Regale werden eingeräumt, Lieferanten kommen und gehen. Kommenden Mittwoch, am 5. Juni, soll dann am Nachmittag pünktlich zur Eröffnung alles fertig sein. Die Rede ist vom neuen, topmodernen Spar-Supermarkt am Campus der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU). Auf einer Verkaufsfläche von rund 300 Quadratmetern soll der Nahversorger dann im neuen Open Innovation Center des Linz Institute of Technology (LIT) den 20.000 Studierenden ein speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Sortiment bieten können. Das VOLKSBLATT konnte sich gestern bei einem Lokalaugenschein selbst ein Bild von diesem Standort machen, der mit einigen innovativen „Gimmicks“ für zufriedene Studenten sorgen will.

Jause via App bestellen

„Als erster Standort in OÖ ist der Markt mit der ,Spar Snack away Jausen-App’ verbunden. Am Smartphone lässt sich damit einfach und schnell die eigene Lieblingsjause zusammenstellen und vorbestellen. Diese wird frisch zubereitet und ist zur gewünschten Zeit abholbereit“, erklärt Spar-Geschäftsführer Jakob Leitner eine der Neuerungen im „Digital Leader Store“, den Spar hier entstehen lässt. „Wir wollen gerade an der JKU kein normaler Standort sein“, versichert Leitner. Künftig sollen nämlich sämtliche Innovationen für den Handel erstmal hier getestet und umgesetzt werden. Apropos Test: Gleich beim Eingang wird es eine Stromladestation für Handys, Tablets und Notebooks geben. „Wir werden sehen, wie dieses Angebot angenommen wird“, so Leitner, der mit täglich bis zu 3000 Kunden rechnet.

Neben zwei Schnell-Kassen mit Bedienung stehen fünf Self-Checkouts zur Verfügung. In allen Warenbereichen findet die Preisauszeichnung digital statt – über eine elektronische Schiene, Preisanpassungen geschehen somit zentral über einen Computer. Spar startet vorerst mit 19 Mitarbeitern in den Betrieb, insgesamt investierte der Konzern rund eine Million Euro. Wegen dem erwarteten kleineren Warenkorb im Vergleich zu anderen Supermärkten setzt man auf Trolleys statt auf Einkaufswägen. Trotz der zugeschnittenen Studentenfreundlichkeit, will man laut Leitner auch Anrainer mit dem Angebot anlocken – vor allem in den Sommermonaten, in denen an der Uni bekanntlich weniger los ist: „Wir haben diesbezüglich noch keine Erfahrungen. Es wird alles sehr, sehr spannend.“