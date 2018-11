„Wollen Mannschaft auf alle Fälle halten“

Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Davon war BW Linz in den vergangenen Jahren meist verschont geblieben, nach der stärksten Herbstsaison in der zweithöchsten Spielklasse seit der Neugründung ist das heuer anders. Droht nun im Winter ein Ausverkauf, zumal die Perspektive Bundesliga mit dem Lizenzverzicht nicht gegeben ist? Sport-Vorstand David Wimleitner beruhigte die Fans: „Wir wollen die Mannschaft auf alle Fälle halten. Es müsste schon ein Angebot kommen, wo man nicht mehr nein sagen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da im Winter in Österreich großartig jemand kommt. Wenn, dann eher noch aus dem Ausland.“

Über den Herbst ist der Ex-Goalie freilich happy, daran änderte auch das 0:1 am Samstag gegen Lafnitz nichts. „Die Freude überwiegt. Wir waren in vielen Partien auch gegen stärkere Mannschaften besser, haben guten, attraktiven Fußball gespielt, viele Tore geschossen.“ Was es noch zu verbessern gibt? „Gegen sehr destruktive Gegner gehen uns noch die Ideen ab.“

Bis 6. Dezember wird noch trainiert, danach ist bis zum Auftakt der Vorbereitung am 7. Jänner Pause. cg