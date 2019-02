In der Diskussion um einen Papamonat hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gestern die Devise ausgegeben: „Wir finden Väter-Beteiligung ganz wesentlich“. Das entspreche einem modernen Familienbild, man erachte das „als sinnvoll“, so der Kanzler nach dem Ministerrat unter Verweis auf Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Der habe vorgezeigt, dass man auch in Führungspositionen Beteiligung leben kann.

Hinter Skandinavien

Ähnliches war schon vor der Ministerratssitzung von Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) zu hören. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei ihr ein wichtiges Anliegen, dazu sei eine höhere Väter-Beteiligung sehr wichtig. Im Vergleich zu skandinavischen Ländern hinke Österreich hier nach, daher unterstütze sie die Forderung nach einem Papamonat. Die Ministerin verwies zuvor in einem Interview aber auch darauf, dass vom schon bestehenden Rechtsanspruch auf Väterkarenz nicht einmal 20 Prozent der Männer Gebrauch machen.

Drei Ministerinnen

Bogner-Strauß soll nun mit ihren Ministerkolleginnen Margarethe Schramböck (Wirtschaft, ÖVP) und Beate Hartinger-Klein (Soziales, FPÖ) ein Modell ausarbeiten. Wobei laut Kanzler Kurz noch nicht feststeht, ob es einen Rechtsanspruch geben werde. Alle möglichen Modelle würden geprüft, dabei werde man aber auch auf die Interessen der Wirtschaft Rücksicht nehmen, um nicht Hürden vor allem für kleine Betriebe aufzubauen. „Aber die Richtung ist ganz klar: Wir wollen mehr Väter-Beteiligung“, betonte der Bundeskanzler.

EU-Regelung abwarten

Die Kanzler-Aussage, dass die Wirtschaft bei einer künftigen Regelung nicht belastet werden soll, freute den Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, Karl-Heinz Kopf. Zudem verwies er darauf, dass die Betriebe schon jetzt bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf viel leisten. Einig sind sich Kopf und IV-Generalsekretär Christoph Neumayr, dass man auch die demnächst feststehende EU-weite Regelung mit einer Familienzeit von zehn Tagen für Väter im Auge haben müsse. Von einem Rechtsanspruch auf den Papamonat hält Neumayr im übrigen wenig: Die Industrie plädiere dafür, „an der bisherigen positiven Praxis festzuhalten und auf einvernehmliche Lösungen zu setzen“. Eingefordert wiederum wurde der Rechtsanspruch von AK und ÖGB.

SPÖ will FPÖ testen

Die SPÖ will in der nächsten Nationalratssitzung am 27. Februar mit einem Entschließungsantrag die Regierung auffordern, dem Parlament „unverzüglich“ einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der einen Rechtsanspruch auf einen Papamonat für alle Väter beinhaltet. „Dann wird sich zeigen, ob der Vorstoß von Vizekanzler Heinz-Christian Strache ernst gemeint war oder ob die FPÖ aus Koalitionsräson einen Rückzieher machen muss“, so SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner.

Detail am Rande: Den bei der Stadt Linz seit 2011 möglichen Papamonat haben im Vorjahr 15 Mitarbeiter beansprucht — das sei mehr als die Hälfte der frischgebackenen Jungväter, teilte die Stadt mit.