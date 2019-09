„Woodstock“ im Musiktheater

Von Paul Stepanek

Das Linzer Musiktheater feierte am Donnerstag die Premiere einer neuen „Marke“: der Reihe „Woodstock der Blasmusik in Concert“. Sie soll den Spagat zwischen populären Freiluft-Blasmusikfestivals und der komfortablen Konzertatmosphäre auf der großen Bühne des Hauses mit fünf prominenten Blechbläserensembles sozusagen „spielend“ schaffen.

Zum verheißungsvollen Start hatte man die renommierten Hochkaräter von German Brass eingeladen; und im Sinne der „Woodstock“-Philosophie, die für alle Blasmusikvarianten offen sein will, wurden die Konzertbesucher gleich im Foyer von einer „Blechpartie“ in Tracht mit zünftiger Volksmusik empfangen. Im Saal hingegen spielte buchstäblich eine „andere“ Musik: German Brass bot mit seinen zehn exzellenten Bläsern zunächst eine Reihe von Bearbeitungen „klassischer“ Musik aus dem Barock (Baston, Bach) und dem 20. Jahrhundert (Morricone, Gershwin) samt Abstecher zu Johann Strauss Sohn.

Den brillanten Vortrag toppten die Interpretationen von Bachs berühmter Toccata und Fuge in d-Moll und Gershwins „Rhapsodie in Blue“: Bei Bach wurde der „ursprüngliche“ Orgelklang perfekt illusioniert und die heikle polyphone Balance transparent gestaltet. Die Version der „Rhapsody“ hingegen ließ mit ihrem typischen Gershwin-Sound samt all seinen dynamischen und technischen Finessen beinahe den Ursprung vergessen; ganz im Sinn des in Doppelrolle als Trompeter und Conferencier auftretenden Werner Heckmann, der — eine gewiefte Pointenschleuder — u. a. meinte, dass die Arrangements so gut seien, dass man das Original nicht mehr hören wolle … Deren Urheber Matthias Höfs fungierte ebenfalls doppelt: Auch als bravouröser Trompeter nämlich, der zumeist artistisch „Höhenluft“ atmete.

Noch ein dritter Name ist zu nennen: Der aus dem Mühlviertel stammende Tubist Markus Nimmervoll (Grazer Philharmoniker) „rettete“ als spontaner Einspringer den Abend! Im zweiten Teil des Konzerts war — wohl ein Signal an breiteren Publkumsgeschmack — ein musikalischer Streifzug „around the world“ zu hören, der ein „Porgy and Bess“-Potpourri sowie spanische (Rodrigo u. a.) und französische (Offenbach u. a.) Akzente zum Klingen brachte. Heftiger Applaus forderte drei Zugaben, die — brillant und jazzig — noch Standing Ovations auslösten.