Workshop für den „Happy Klick“

LINZ — „Smombies“ werden sie genannt; das ist eine Wortmischung aus Smartphone und Zombies. Mit hängenden, den Bildschirmen zugewandten Köpfen, wandeln Menschen auch durch Oberösterreichs Straßen. Um mehr Bewusstsein für diese Gesellschaftsentwicklung zu schaffen, hat die OÖ Kinderwelt das neue Workshop-Angebot „Happy Klick“ ins Leben gerufen. Dabei erhalten die Eltern Praxistipps im Umgang mit Internet und Sozialen Medien und erfahren von ausgebildeten Trainern, wie sie ihre Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren unterstützen können — auch mit Empfehlungen zu Online-Beschränkungen. „Kinder beschäftigen sich schon in jungem Alter mit Medien — egal ob analog oder digital. Für beide Bereiche müssen wir auch Pädagogen sowie Eltern das nötige Wissen vermitteln, um den Kindern den richtigen Umgang zu ermöglichen“, so Bildungslandesrätin Christine Haberlander am Montag bei der Vorstellung des Programms. Helena Kirchmayr, Landesobfrau der OÖ Kinderwelt, sprach sich gegen eine Verbotskultur aus: „Die Digitalisierung nimmt immer mehr zu, man darf sich nicht querlegen. Das Internet soll nicht nur als Gefahr, sondern auch als Chance gesehen werden.“ Um ein generelles Stimmungsbild für OÖ zu bekommen, hat das IMAS-Marktforschungsinstitut 176 persönliche Interviews mit Eltern (mit Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren) durchgeführt.

IMAS-Umfrage: Eltern sehen verstärkt Risiko

Fast 40 Prozent der befragten Familien schätzten dabei das Internet als Risiko für ihre Kinder ein, das Smartphone bietet für 44 Prozent besonderes Gefahrenpotenzial. Auffallend: Nur jeder Sechste sieht im Internet eine Chance für sein Kind. Vorteile werden hingegen vor allem bei Schul- und Lernangelegenheiten genannt. Am 12. Jänner findet der erste Workshop im Jugendzentrum Leonardo in Linz statt. Ein kostenloses Kinderbetreuungsangebot für Eltern wird bereitgestellt. Ab sofort werden Gemeinden, Vereine, Organisationen oder Unternehmen eingeladen, ihr persönliches Workshoppaket zu buchen.