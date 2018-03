WOW! Na wirklich! Wow!

Von Renate Wagner

Was man mit Geld alles machen kann … Nicht nur das Luxusleben finanzieren, sondern auch Kunst erwerben. Und wenn man keine reiche, sondern eine milliardenschwere Witwe ist und sich auch die richtige Beratung sichern kann — ja, dann verdient sich die Sammlung von Heidi Horten die spektakuläre Bezeichnung, unter der das Leopold Museum sie ausstellt: WOW! Allerdings.

Berühmt und spektakulär

In den neunziger Jahren hat Heidi Horten, geboren 1941 in Wien, die als reichste Österreicherin gilt, mit ihrer eigenen Kunstsammlung begonnen: Davor, solange der Kaufhaus-König-Gatte lebte (Helmut Horten starb 1987), hatten sie gemeinsam vor allem die deutschen Expressionisten erworben. Dann entschied sie allein, immer nur zugegebenermaßen das ersteigernd, was ihr gefallen hat: Mittlerweile ist Kunstgeschichte daraus geworden.

Wenn man die schier nicht enden wollenden Räumlichkeiten des vierten und letzten Stocks des Leopold Museums durchschreitet, gewinnt man allerdings den Eindruck, hier sei nach zwei Gesichtspunkten gekauft worden: der Künstler musste berühmt und das Werk spektakulär sein. Solcherart wird man durch eine Akkumulation hoch- und höchstgradiger Moderne nahezu erschlagen. 170 Exponate von 75 Künstlern hat Agnes Husslein (die Heidi Horten bei manchem Erwerb sehr behilflich war) für das Leopold Museum zusammen gestellt.

„Glanz der Moderne“

Da es keine übergreifende Konzeption geben kann, weder in der Sammlung noch in der Ausstellung, läuft die Besichtigungs-Überwältigung für den Betrachter auf ein privates Quiz hinaus: Who is Who? Erkenne ich diesen, jenen? Klimt und Schiele ins Leopold Museum bringen, ist wie Eulen nach Athen zu tragen, beweist aber nur, dass die Superreichen immer die anderen Sammler (auch einen so leidenschaftlichen wie einst Rudolf Leopold, dessen Mittel allerdings beschränkt waren) übertrumpfen können: Was hätte er vermutlich für die „Rote Wally“ von Schiele (ein unglaubliches Bild!), für die „Kirche in Unterach“ von Gustav Klimt gegeben …

Wenn man sich nun fragt, ob die Ausstellung einen gemeinsamen Nenner hat, könnte man es den „Glanz der Moderne“ nennen — von Picasso zu Marc Chagall und Henri Matisse, von Lucian Freud und Francis Bacon zu Damien Hirst, von Roy Lichtenstein und Robert Rauschenberg zu Andy Warhol, von Yves Klein bis zu Lucio Fontana: Man soll gar nicht anfangen, sie aufzuzählen, man kommt zu keinem Ende in der Parade der großen Namen. Man muss sie sehen, die Gemälde an den Wänden, immer wieder in ironischen Bezug zu den Skulpturen gesetzt, die im Raum stehen.

Die große Leistung dieser Ausstellung, die übrigens jeden Donnerstag von 18 Uhr bis 21 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen ist (ein Geschenk von Frau Horten an das Publikum, wie man hört!), besteht darin, Kunst nicht in Tresoren und in den Häusern der Reichen zu „verstecken“. Kunst hat allen zu gehören, und sie zu zeigen, ist Frau Horten und dem Leopold Museum im Zusammenspiel hoch anzurechnen. WOW!

Leopold Museum Wien: „Wow! The Heidi Horten Collection“, bis 29. Juli 2018, täglich außer Di. 10 bis 18 Uhr, Do. 10 bis 21 Uhr (freier Eintritt Do. ab 18 Uhr)