Würdiges Gedenken an Wilhelm Bock

Der St. Florianer Propst Johannes Holzinger erwirkte kürzlich beim Linzer Bürgermeister Klaus Luger, dass ein Bild von Ordensbruder Wilhelm Bock (1895-1966), das sich im Besitz der Stadt befindet, nun als Dauerleihgabe an das Stift geht, wo es einen Ehrenplatz erhalten wird. Das Stift gedenkt damit auch seinem Mitbruder, der vor 80 Jahren Opfer des Nationalsozialismus wurde.

Wilhelm Bock (1895-1966) gehörte neben Politikern, darunter Heinrich Gleißner, und hohen Beamten des Landes Oberösterreich zu den ersten, die von den Nationalsozialisten 1938 gleich nach der Machtübernahme verhaftet und ins KZ Dachau gebracht worden sind. Der christlichsoziale Politiker war ab 1934 Bürgermeister von Linz und am 12. März 1938 dann seines Amtes enthoben worden.

Im Konzentrationslager entschloss sich der studierte Jurist, Augustiner Chorherr von St. Florian zu werden. Nach der Haftentlassung im August 1939 trat Bock in den Orden ein und wurde 1943 zum Priester geweiht. Danach war er Kaplan in Lasberg im Mühlviertel. Im Oktober 1944 wurde Bock neuerlich verhaftet und kam ins KZ Schörgenhub in Linz. Auf Intervention des Linzer Weihbischofs Josef Fließer ließ man ihn kurz vor dem Ende des Krieges im April 1945 frei. Im Februar 1946 wurde Bock ins Stift St. Florian berufen, wo er als Stiftsdechant wirkte, später übernahm er die Stadtpfarre Vöcklabruck.

Nach 50 Jahren im Alten Rathaus entfernt

1958 erfolgte die Darstellung von Wilhelm Bock als Linzer Bürgermeister in Form eines Porträts. Das Bild hing mehr als 50 Jahre im Alten Rathaus. Vor neun Jahren entschloss sich die Stadt Linz dazu, es abzuhängen, das Bild landete in einem Depot. Die Übergabe an das Stift sorgt nun dafür, dass das Poträt und so auch das Gedenken an Wilhelm Bock einen würdigen Platz erhalten.

