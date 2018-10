Wunderbares Sommer-Feeling

Hoch „Viktor“: Temperaturen kratzen auch am Wochenende an 25-Grad-Marke

LINZ — Der Sommer 2018 findet einfach kein Ende, das milde Wetter geht jetzt fast übergangslos ins Wochenende über. Nur heute wird der Ausblick mancherorts von einigen Quellwolken verdeckt. Zu verdanken haben wir den strahlenden Sonnenschein und den warmen Föhn Hoch „Viktor“ mit seinem Zentrum derzeit über Russland, weiß Meteorologe Wolfgang Traunmüller von Blue-Sky-Wetteranalysen in Attnang-Puchheim.

Sehr stabiles Hoch

Und dieses ist derzeit recht stabil. Daher sind die Prognosen für Samstag und Sonntag auch so richtig traumhaft. So wie schon gestern werden die Temperaturen tagsüber wieder an der 25-Grad-Marke kratzen. „Es könnten sich sogar echte Sommertage ausgehen“, so Traunmüller. Meteorologen sprechen ja ab 25 Grad von einem solchen und normalerweise hat der Oktober davon — wenn überhaupt — nur einen zu bieten.

Regen frühestens am Mittwoch in Sicht

Wie schon in den Sommermonaten geht es (zu) trocken weiter, was vor allem ein Problem für Bauern und Hausbrunnenbesitzer ist. Der nächste Regen sei erst ab Mitte kommender Woche in Sicht, sagt der Meteorologe. Dann erst soll es auch etwas kälter werden. re