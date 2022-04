Alle Abenteuerlustig können sich auf den 23. April freuen. An diesem Samstag öffnet der Abenteuerberg Wurbauerkogel in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel mit Wochenendbetrieb, der durchgehende Sommerbetrieb beginnt am 7. Mai.

Von gemütlichen Erlebnissen wie Bogenschießen und Wandern bis hin zum Adrenalin-Kick beim Alpine Coaster oder dem rasanten Downhill im Bikepark ist für jeden das Richtige dabei.