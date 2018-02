Am Freitag (12.00 MEZ) werden die XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang feierlich eröffnet. Super-G-Olympiasiegerin Anna Veith wird als Fahnenträgerin die rot-weiß-rote Delegation anführen. Zuvor ist Ski-Freestylerin Melanie Meilinger in der Qualifikation für den Buckelpisten-Bewerb als einzige Österreicherin am Freitag im Wettkampf-Einsatz (2.00 Uhr).