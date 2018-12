Yoko Ono tät’ schön schau’n

Von Christian Pichler

Etwas für’s Gemüt, Ernst Molden eröffnet mit einem zart beschwingten „Hengds mi auf“. Seit gut zwanzig Jahren wehrt sich der „Leonard Cohen von Wien“ gegen das Etikett „Neues Wiener Lied“, ist er doch knietief im uralten verwurzelt. Molden ist in den Donauauen quasi beheimatet, wo es schön sumpfig ist. Lange Monate der Nebel, bringt einen auf düstere Gedanken, in der warmen Zeit feiern die Gelsen Party.

Mittwochabend gastierte Molden mit dem „Frauenorchester“ im Linzer Posthof. An den Drums Maria Petrova, den Liedermacher flankieren und unterstützen gesanglich Marlene Lacherstorfer (Bass) und Sibylle Kefer (Gitarre, Flöte). Molden vernarrt in nordamerikanisches Liedgut, das er ordentlich einwienert. Mit dunkelgrauem Humor, wie ihn auch die Blues- und Folkhelden gerne pflegten.

Molden ein großer Geschichtenerzähler zwischen und in den Songs. „Göwe Matüde“ handelt von einer EV-Frau, „EV“ gleich Ewige Vorwürfe, gibt’s auch in männlicher Ausführung, wie Molden mit Blick auf seine drei Musikerinnen eilig hinzufügte.

Leadbelly, Cobain, Molden

Molden wühlt in Musikmysterien, zaubert den Bluessänger Leadbelly hervor. Der erschoss einst von der Bühne herab einen Nebenbuhler und plädierte vor Gericht auf „Notwehr“. Leadbelly sang „My Girl“, das später Kurt Cobain mit Nirvana als „Where Did You Sleep Last Night“ interpretierte. Der Molden Ernstl biegt das Lied zu „Mei Madl“ hin und lässt ahnen, dass er noch unzählige Storys über Musik und Leben parat hätte.

Gitarristin Sibylle Kefer veröffentlicht auf Moldens Plattenlabel, von ihr zwei Songs live im Posthof. Ausgezeichnetes G’spür für ruhige eindringliche Melodien, „Hob i di“, man hört solche klassen Sachen kaum im Radio.

Zugaben mit dem titelgebenden „Dei Schwesda waand“ von Moldens aktuellem Album. Als Rausschmeißer doch noch ein Weihnachtslied, nach Eigeninteressen variiert. John & Yokos „Happy Xmas (War Is Over)“, „Mitm Christkind wos rauchn/I warat dafia“. Wenn das Yoko Ono wüsste! Aber die hat eh Humor, mutmaßt Molden. Schöner Abend, beglückte Fans.