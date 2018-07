Yosemite-Nationalpark wegen Waldbrandes teilweise gesperrt

Ein seit knapp zwei Wochen wütender Waldbrand im US-Staat Kalifornien führt jetzt zur teilweisen Schließung des berühmten Yosemite-Nationalparks. Nach Mitteilung der Parkverwaltung müssen alle Besucher das Yosemite-Tal und angrenzende Gebiete bis Mittwochmittag verlassen haben. Hotels und Campingplätze werden bis auf weiteres geschlossen, auch Zufahrtsstraßen sind betroffen.

Mindestens bis Sonntag soll die Sperre andauern. Das für seine steilen Granitwände und Wasserfälle bekannte Yosemite-Tal lockt jährlich mehr als drei Millionen Besucher an. Seit Ausbruch des Feuers im angrenzenden Sierra National Forest westlich des Parks ist die Region in dichten Rauch gehüllt. Trotz massiver Löscharbeiten der Feuerwehr ist das sogenannte Ferguson-Feuer bisher erst zu 25 Prozent eingedämmt. Die Flammen haben mehr als 14.000 Hektar Wald zerstört, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Das Feuer war nahe der Ortschaft El Portal rund 300 Kilometer östlich von San Francisco ausgebrochen und tobt seitdem in unwegsamem Gelände mit vielen geschwächten und toten Bäumen. Die Vegetation leidet unter anhaltenden Dürren und Schädlingsbefall.