Youngster Elanga rettet ManUnited Remis bei Atletico Madrid

In den Achtelfinal-Duellen der Fußball-Champions-League zwischen Atletico Madrid und Manchester United bzw. Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam ist alles offen. Beide Hinspiele brachten am Mittwoch keinen Sieger. United rettete nach langem Rückstand in Madrid durch einen späten Treffer von Youngster Anthony Elanga (80.) ein 1:1. Ajax kam nach zweimaliger Führung in Lissabon zu einem 2:2. Die Rückspiele gehen am 15. März über die Bühne.

Atletico erwischte vor seinen Heimfans einen Traumstart. Eine Maßflanke von Renan Lodi verwertete Joao Felix per Kopf perfekt via linker Innenstange (7.). Für den portugiesischen Jungstar war es das erste CL-Saisontor in dieser Saison. Spaniens Meister hatte die Partie im Griff, ließ in der ersten Hälfte nicht eine einzige Ballaktion Uniteds im Strafraum zu. Auch Cristiano Ronaldo, um den es bei den „Red Devils“ zuletzt Unstimmigkeiten gegeben haben soll, war abgemeldet. In seinen neun bisherigen Pflichtspiel-Einsätzen seit Jahreswechsel ist dem Portugiesen nur ein Treffer gelungen.

United-Trainer Ralf Rangnick schickte für die Schlussviertelstunde den 19-jährigen Elanga aufs Feld – und es sollte sich auszahlen. Bruno Fernandes bediente den Schweden kurz nach dessen Einwechslung mit einem gut dosierten Pass. Elanga versenkte den Ball in seinem erst zweiten Champions-League-Einsatz im langen Eck. Atletico traf durch einen Kopfball von Sime Vrsaljko (45.) und einen Schuss von Antoine Griezmann (87.) zweimal Aluminium.

Die Madrilenen sind damit zwar seit 1997 in bereits 15 Champions-League-Heimspielen in der K.o.-Phase ungeschlagen, um den Viertelfinal-Einzug müssen sie aber zittern. 2014 und 2016 hatte Trainer Diego Simeone die „Colchoneros“ jeweils ins Finale geführt. United wartet bereits seit 2011 vergeblich darauf, in der Königsklasse weiter als ins Viertelfinale vorzudringen.

Ajax ging in Lissabon durch einen sehenswerten Treffer von Dusan Tadic in Führung (18.). Sein Offensivpartner Sebastian Haller traf auf beiden Seiten. Erst sorgte der 27-Jährige – von Jan Vertonghen aus kurzer Distanz angeschossen – per Eigentor für den Ausgleich (26.), drei Minuten später erzielte er sein bereits elftes Champions-League-Saisontor. Haller führt damit nicht nur die Schützenliste an, er hat auch in allen sieben bisherigen CL-Saisonpartien getroffen – so etwas war bisher nicht einmal Rekordmann Ronaldo gelungen.

Erstmals in dieser Spielzeit ging sein Team in der Königsklasse aber nicht als Sieger vom Platz. Dem eingewechselten Roman Jaremtschuk gelang nach der Pause mit einem Abstauber per Kopf noch der Ausgleich (72.). Ajax ist dennoch weiter ein Sensationslauf wie 2019 zuzutrauen, als für den Außenseiter im Konzert der Großen erst im Halbfinale gegen Tottenham Endstation war. Der bei Benfica zuletzt auf der rechten Außenbahn gesetzte ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro kam erst in den Schlussminuten zu einem Kurzeinsatz.