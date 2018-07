Zähes Ringen um Asyl-Kompromiss

Sollen in anderen EU-Staaten bereits registrierte Asylwerber an der deutschen Grenze abgewiesen werden oder nicht? Diese Streitfrage zwischen CSU und CDU sorgte gestern wieder für einen hektischen Sitzungsmarathon in Berlin. Eingeläutet hatten diesen nächtliche Aussagen von Innenminister Horst Seehofer, wonach diese Maßnahme weiter notwendig sei, weil der EU-Gipfel eben keinen wirkungsgleichen Schutz für Deutschland beschlossen habe. Kanzlerin Angela Merkel sieht die Gipfel-Ergebnisse dagegen als ausreichend an und verbindet damit ihre vielzitierte europäische Lösung.

Hektik: 14.00, 17.00, 22.00

So liefen also die beiden Koalitionspartner gestern kopfvoran weiter aufeinander zu. Wobei sowohl Seehofer als auch Merkel auf großen Rückhalt in ihren jeweiligen Parteigremien verwiesen. Um 14.00 Uhr trommelte sie zunächst die Unionsfraktion zusammen, um dann mit Seehofer bei Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) einen weiteren Schlichtungsversuch zu unternehmen. Um 17.00 Uhr dann das von Seehofer als letzten Rettungsversuch angebotene Gespräch zwischen den Spitzen von CDU und CSU. Erst für 22 Uhr war dann eine Unterredung mit dem Spitzen des Koalitionspartners SPD angesetzt. Dessen Parteichefin Andrea Nahles ließ schon davor ausrichten, es gebe absolut „keinen Automatismus“, dass ihre SPD einen zwischen CDU und CSU erreichten Kompromiss in der Asyl-Frage mittragen würde.

Viele Stolpersteine für SPD

Wobei der in der Nacht auf gestern vorgelegte Asyl-Masterplan von CSU-Innenminister Horst Seehofer neben dem einen Stolperstein für Merkel und deren CDU mehrere Stolpersteine für die SPD enthält. Schließlich peilt Seehofer eine Ausweitung der Schubhaftplätze an, die Ausschaltung von Rechtsmitteln im Asylverfahren und zusätzliche Budgetmillionen für die Aufrüstung der Polizeikräfte in den klassischen Ländern des Flüchtlings-Transits.

Kurz sieht eine Trendwende

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz nahm gestern zu Stand und Zukunft der europäischen Asylpolitik Stellung. Nach den Beschlüssen beim EU-Gipfel sieht Kurz eine „massiv veränderte Migrationsdebatte“, die Jahre „des Schönredens und der Durchhalteparolen“ seien vorbei. Kritik am Agieren der CSU übte dagegen ÖVP-Europamandatar Othmar Karas: „innenpolitische Spielchen auf dem Rücken der EU“ solle man doch besser unterlassen.