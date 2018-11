Zähes Ringen um Metaller-KV

Das zähe Ringen dieses Jahr um einen Kollektivvertrag (KV) für die Metaller offenbart die Kluft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Zwar sieht der Obmann der Metalltechnischen Industrie, Christian Knill, die betriebliche Sozialpartnerschaft gut aufgestellt, bei der überbetrieblichen, gesamtheitlichen Sozialpartnerschaft gebe es aber Verbesserungspotenzial. „Da hat sich in den letzten Jahren schon etwas verschlechtert – insofern, dass der Blick fürs Ganze etwas fehlt“, so Knill vor der fünften Verhandlungsrunde am Donnerstag. Die Gewerkschaften drohen mit Streiks und forderten bisher ein Lohn-/Gehaltsplus von fünf Prozent sowie umfangreiche Kompensationen für die neuen Arbeitszeitregeln. Die Arbeitgeber lehnen „das übertriebene Forderungspaket“ ab.

Beim Metaller-KV geht es um sechs verschiedene Kollektivverträge für insgesamt 192.000 Beschäftigte. Der Abschluss in der Metalltechnischen Industrie mit gut 126.000 Mitarbeitern gilt dabei als richtungsweisend.