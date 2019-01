Zahl der Arbeitslosen in OÖ ist um 9 % gesunken

Mit einer weiteren positiven Nachricht vom Arbeitsmarkt gingen am Dienstag Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck (ÖVP) an die Öffentlichkeit: per Ende Dezember 2018 war demnach die Zahl der Arbeitslosen (inklusive Teilnehmer an AMS-Schulungen) in Österreich mit 413.936 um 6,7 Prozent niedriger als Ende Dezember 2017. In der Detailanalyse stechen ein starker Rückgang in den Branchen Tourismus und Bau ebenso hervor wie die starken regionalen Rückgänge in Tirol (minus 11 Prozent) und Oberösterreich (minus 9,2 Prozent). Vergleichsweise schleppend geht dagegen in Österreich die Arbeitslosigkeit bei Über-50-Jährigen sowie bei Ausländern zurück — gegenüber Ende Dezember 2017 mit minus 2,3 Prozent bzw. minus 1,0 Prozent.

Die Lehre modernisieren!

Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck betont angesichts der neuen Daten: „Wir müssen die gute Konjunktur nutzen, um möglichst viele Personen in Beschäftigung zu bringen!“ Verbesserungsbedarf sieht die Ministerin auf diesem Weg auch in der Lehrlingsausbildung. Wobei laut Schramböck 2018 4,7 Prozent mehr Jugendliche eine Lehre angefangen haben als 2017.