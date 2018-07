Zahl der Drogendelikte kräftig angestiegen

WIEN – Um mehr als 6300 auf 42.610 ist die Zahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz (SMG) laut Bundeskriminalamt 2017 österreichweit gestiegen. Auch in OÖ dürften die Drogendelikte zunehmend zum Problem werden.

Mit rund 7700 Anzeigen liegt das Bundesland am zweiten Platz hinter Wien. Das ist ein Plus von fast 27 Prozent. Für FPOÖ-Klubobmann Herwig Mahr „ist längst Feuer am Dach“. Er fordert ein gesamtstaatliches Vorgehen ein. Jeder vierte Tatverdächtige sei nicht aus Österreich, ein massiver Zuwachs sei unter Afghanen festzustellen. Österreichweit ist die Zunahme der Delikte durch neuerlich verstärkte Kontrollen sowie durch steigende Umsätze im Darknet zu erklären. Die am häufigsten konsumierte Droge ist nach wie vor Cannabis.

Die Polizei stellte im Vorjahr 1659 Kilo Cannabisprodukte, rund 70 Kilo Heroin, 71,4 Kilo Kokain, 446.465 Stück Ecstasy, 50,3 Kilo Amphetamine und fünf Kilo Methamphetamin sowie 633,5 Kilo Kath sicher. Der enorme Anstieg bei Ecstasy resultiert aus einem Großaufgriff im Herbst am Terminal Wels, wo 404.900 Tabletten gefunden wurden.

Polizei kann seit Juni 2016 leichter vorgehen

„Die Deliktzahlen sind alarmierend und der Ermittlungs- und Kontrollschwerpunkt der Polizei ist daher dringend nötig“, wurde Innenminister Herbert Kickl zitiert. Mit der am 1. Juni 2016 in Kraft getretenen Novelle zum SMG wurde das polizeiliche Vorgehen gegen Dealen im öffentlichen Raum erleichtert. Schwerpunktaktionen gegen Drogenhändler in Graz, Bregenz und Innsbruck werden fortgesetzt. Ungefähr die Hälfte der nach dem SMG angezeigten schweren Delikte wurden von nicht- österreichischen Verdächtigen begangen.

Als große Herausforderung sieht die Polizei einen starken Anstieg von im Darknet verkauften und mittels Briefen sowie Paketen zugestellten illegalen Suchtmitteln. Bestellt und verschickt würden vor allem synthetische Suchtgifte. Dennoch zeige sich, dass der Online-Drogenhandel den Straßenhandel nicht verdrängt. Vielmehr werde der Handel auf Online-Plattformen genützt, um illegale Suchtmittel höherer Qualität zu erwerben und auf der Straße weiter zu verkaufen.

In Kärnten findet am Mittwoch ein Expertengipfel statt, nachdem es im Vorjahr zwölf und heuer bereits elf Drogentote in dem Bundesland gegeben hat.