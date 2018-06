Zahl der Millionäre steigt weiter

Die Zahl der Dollar-Millionäre in Österreich kratzt mittlerweile an der 150.000er-Marke. Das Beratungsunternehmen Capegemini zählte in Österreich 2017 149.800 derart vermögende Privatanleger – ein Anstieg um 13 gegenüber dem Jahr 2016, als es noch 132.600 US-Dollar-Millionäre hierzulande gab. In dem World Wealth Report von Capegemini wird nur das frei verfügbare Vermögen beurteilt, Schulden bleiben in der Berechnung der Rangliste außen vor.

Getrieben durch die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stieg das Vermögen der US-Dollar-Millionäre weltweit im Vorjahr ersten Mal auf mehr als 70 Billionen Dollar. Durch den konjunkturellen Rückenwind stieg das Gesamtvermögen der „High Net Worth Individuals“ damit zum sechsten Mal in Folge.

Zweithöchstes Wachstum

Der Vermögensanstieg betrug 10,6 Prozent, damit ist 2017 das Jahr mit dem zweithöchsten Wachstum seit 2011. Grundsätzlich kamen in allen Regionen der Welt „Neu-Reiche“ hinzu, wobei Asien-Pazifik und Nordamerika allein knapp für drei Viertel der neuen Millionäre (1,2 Millionen) und 68,8 Prozent des Vermögensanstiegs in diesem Personenkreis stehen (4,6 Billionen US-Dollar). In Europa wuchs das Vermögen 2017 um 7,3 Prozent.