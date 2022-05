Zahl der PV-Anlagen steigt rasant

Bei der Nutzung der Sonnenenergie wurde in Oberösterreich die Leistung seit 2018 verdoppelt. Die Zahl der Photovoltaik (PV)-Anlagen stieg von 27.000 auf 43.200.

An einem 14-Stunden-Sonnentag erzeugt die verbaute PV-Fläche Strom für 300.000 und damit fast die Hälfte der 640.000 oö. Haushalte, rechnet Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner vor. Achleitner: „Die Zahlen zeigen, dass wir in OÖ auf dem Weg zur Energiewende schon viel erreicht haben.“

Ziel sei es, 2030 in OÖ auf 200.000 Dächern 3500 Gigawattstunden Sonnenstrom pro Jahr zu erzeugen.

Achleitner: „Die Herausforderung ist groß, aber mehr denn je sehen wir, dass das Zeitalter der fossilen Energie ein Ablaufdatum hat und wir in OÖ mit der Energiewende auf Kurs sind.“ In keinem anderen Bundesland werde so viel Energie aus Wasserkraft, Biomasse und Solarenergie erzeugt wie in OÖ.