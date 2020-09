Zahl der Toten mit Corona in OÖ von 67 auf 68 gestiegen

Cluster rund um eine Moschee in Freistadt auf 39 gestiegen

In Oberösterreich ist am Freitag die Zahl der Toten mit dem Coronavirus von 67 auf 68 gestiegen. Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf mit Vorerkrankungen ist im Klinikum Wels gestorben. Seit Donnerstag sind 55 neue Covid-19 Fälle hinzugekommen. Aktuell waren am Freitagmittag 402 Personen infiziert. 18 Erkrankte sind im Spital, zwei davon auf der Intensivstation.

Im Bezirk Freistadt, der mit 65 Positiven (0,98 Promille der Gesamtbevölkerung) in Oberösterreich momentan besonders hervorsticht, geht ein Großteil der Fälle auf einen gut eingrenzbaren Cluster rund um eine Moschee zurück. Hier ist die Anzahl der Infizierten seit Donnerstag um sechs auf 39 gestiegen. Neun Besucher haben mittlerweile 30 Personen aus ihrem privaten Umfeld angesteckt.