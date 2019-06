Zahl der Verkehrstoten in OÖ im ersten Halbjahr auf 46 gestiegen

LINZ — Während österreichweit die Zahl der Verkehrstoten im ersten Halbjahr zurückgegangen ist, ist die Zahl der Verkehrstoten in Oberösterreich auf 46 gestiegen, berichtet der VCÖ. Damit verzeichnet Oberösterreich im Bundesländer-Vergleich in der Halbjahresbilanz erstmals die meisten Todesopfer im Straßenverkehr. Mehr Todesopfer als im heurigen ersten Halbjahr gab es in Oberösterreich zuletzt im ersten Halbjahr 2011, als 52 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet wurden. Im Vorjahr waren es 42 Tote, im Jahr 2017 gar nur 36.

„Die Halbjahresbilanz ist Mahnung, verstärkte Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit umzusetzen“, so VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Er sieht auch die Bundesregierung gefordert, mehr Maßnahmen gegen die Hauptunfallursachen, zu hohes Tempo sowie Ablenkung und Unachtsamkeit, umzusetzen. „Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille“, betont VCÖ-Sprecher Gratzer.

Schweiz als Vorbild für Österreich

Die Schweiz könne bei der Verkehrssicherheit als Vorbild herangezogen werden, so der Verkehrsexperte. Im Vorjahr kamen in der Schweiz 233 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, in Österreich waren es mit 409 fast doppelt so viele. In der Schweiz sorgen Gemeinden und Städte mit Verkehrsberuhigung und zahlreichen Begegnungszonen – allein in Bern gibt es mehr als 100 Begegnungszonen – für eine hohe Verkehrssicherheit. Auf Freilandstraßen gilt in der Schweiz Tempolimit 80, auf Autobahnen Tempolimit 120. Zudem erhöht das dichte Bahnnetz mit häufigen Verbindungen die Verkehrssicherheit in der Schweiz.

Aufholbedarf gibt es auch bei der Infrastruktur für den Radverkehr. Durch eine radfahrfreundliche Verkehrsplanung im Ortgebiet sowie guten Radwegen zwischen den Gemeinden und zu den Bahnhöfen, können viele vom Auto auf das Fahrrad umsteigen. Und nationale und internationale Erfahrungen und Studien zeigen, dass mit steigendem Radverkehr auch die Verkehrssicherheit zunimmt. Zusatznutzen: Oberösterreich komme schneller den Klimazielen näher.

Innerhalb Oberösterreichs weist der Bezirk Vöcklabruck die meisten Verkehrstoten auf (zehn), hoch ist die Zahl der Todesopfer auch im Bezirk Ried (acht) sowie in den Bezirken Linz-Land und Urfahr-Umgebung mit jeweils fünf Todesopfer. Nur in Linz sowie in den Bezirken Grieskirchen und Wels-Land gab es keine tödlichen Unfälle.