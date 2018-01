Zahlen zu Mangelberufen überhöht

In der nicht zuletzt von der SPÖ ausgelösten Diskussion rund um die Mangelberufe samt Kritik an den ÖVP-FPÖ-Plänen melden sich jetzt auch die Sozialpartner zu Wort. So fordert etwa die Arbeiterkammer vor einer „Regionalisierung“ der Mangelberufsliste eine grundsätzliche Reform dieses Zuwanderungsmodells. Auch die Wirtschaftskammer ist für Gespräche offen, sie sieht den Ball aber bei der Regierung. Die Warnung der SPÖ vor 150.000 zusätzlichen Zuwanderern durch die Regierungspläne können aber weder die AK noch das Arbeitsmarktservice nachvollziehen.

AMS-Chef relativiert die genannten SPÖ-Zahlen

AMS-Chef Johannes Kopf relativiert die von der SPÖ genannte Zahl von 150.000 Zuwanderer und nennt diese deutlich zu hoch gegriffen. Er rechnet aber damit, dass bei der von der Regierung geplanten Regionalisierung der „Mangelberufsliste“ jährlich einige Tausend Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern mehr kommen könnten. Laut Sozialministerium wurden seit Einführung des Systems 2012 insgesamt nur 1719 Zuwanderungskarten („Rot-Weiß-Rot-Karte“) für „Mangel-Arbeitskräfte“ aus Nicht-EU-Ländern genehmigt.

Zuletzt wurde die „Mangelberufsliste“ von SPÖ-Sozialminister Alois Stöger erweitert — von elf Berufen 2017 auf 27 Berufe im heurigen Jahr. Darunter sind Fräser für die Metallindustrie, Schwarzdecker für die Bauwirtschaft und EDV-Absolventen. Entscheidendes Kriterium: Als „Mangelberuf“ gelten Jobs, bei denen für eine offene Stelle österreichweit maximal 1,5 qualifizierte Arbeitslose zur Verfügung stehen.

Die SPÖ befürchtet nun, dass es mit einer Regionalisierung des jetzigen Systems 63 statt 27 Mangelberufe geben würde und dass damit pro Jahr 17.000 bis 20.000 zusätzliche Zuwanderer ins Land kommen könnten, dazu noch rund 500 weitere Saisonarbeitskräfte. In fünf Jahren wären das rund 100.000 Personen. Die ÖVP weist diese Zahlen als „Angstmache“ zurück und die Wirtschaftskammer betonte auf APA-Anfrage, dass die genauen Modalitäten der „Regionalisierung“ noch gar nicht geklärt sind.