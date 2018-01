Mindestens elf Tote bei Selbstmordanschlag in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag am Rande einer Demonstration mindestens elf Menschen getötet worden. Zudem seien 25 Menschen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Ministeriumssprecher Wahid Majroh sagte, die Opferzahl könne noch steigen.

Nach Angaben des Innenministeriums zündete der Attentäter seinen Sprengsatz neben einer Gruppe von Polizisten, die bei einer Demonstration für Sicherheit sorgen sollten. Die Demonstration war eine Reaktion auf den Tod eines Ladenbesitzers bei einem Polizeieinsatz gegen den Schwarzhandel mit Alkohol und Drogen, wie ein Behördenvertreter sagte.

In Kabul hat die Zahl der Anschläge zuletzt stark zugenommen. Ende Dezember waren bei einem Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Kulturzentrum mehr als 40 Menschen getötet worden.