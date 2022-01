Zahlreiche Schneeunfälle

Heftige Schneefälle bzw. Schneefahrbahnen haben seit Donnerstagnachmittag in Ober- und Niederösterreich sowie in Salzburg zu zahlreichen Unfällen, Ausrutschern, etc. geführt.

Am Abend war die Wiener Außenringautobahn (A21) wegen hängen gebliebener Lkw drei Stunden lang gesperrt. In Furth/Tiesting rutschte ein Rettungsfahrzeug, bei Heiligenkreuz ein Linienbus (Bild) in den Straßengraben.

Am Walserberg in Salzburg musste am Freitagfrüh nach mehreren Unfällen die A1 Richtung München gesperrt werden. Es kam zu Staus, die über den Knoten Salzburg (A1/A10) zurückreichten. Im Flachgau wurden am Donnerstagabend bei zwei Verkehrsunfällen drei Personen leicht verletzt.

In OÖ kam es u. a. am Donnerstag auf der salznassen A8 zu einem Unfall. Bei St. Martin (Bez. Rohrbach) rutschte am Donnerstag ein Pkw von der Rohrbacher Straße (B127). Und in Thalheim bei Wels landete Freitagfrüh ein Auto an einem Wildgehege-Zaun.