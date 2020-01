Zahlreiche Verletzte bei Verkehrsunfällen

LINZ — Zahlreiche Verkehrsunfälle passierten am Wochenende auf Oberösterreichs Straßen. In Zell/Pettenfirst (Bez. Vöcklabruck) verursachte ein Unfall am Sonntagnachmittag einen Stromausfall. Ein Lenker war mit seinem Pkw gegen einen Verteilerkasten geprallt. Er musste von der Feuerwehr aus dem demolierten Wagen befreit werden und wurde vom Notarzt erstversorgt. Im Ortszentrum waren zahlreiche Häuser ohne Strom.

Vier Verletzte forderte ein Unfall Sonntagabend auf der B140 in Sierning (Bezirk Steyr-Land). Ein Linzer (35) hatte beim Linksabbiegen auf die B122 ein Auto übersehen. Beim Zusammenstoß wurden der 35-Jährige, seine Lebensgefährtin (32), die Tochter (6) und der zweite Lenker (19) verletzt.

Frontaler auf B126

Eine 45-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Frontalzusammenstoß zwei-er Pkw in Bad Leonfelden (Bez. Urfahr-Umgebung) verletzt worden. Ein 21-Jähriger war mit seinem Auto in einer leichten Linkskurve auf der schneebedeckten B126 ins Schleudern geraten und gegen den entgegenkommenden Pkw der 45-Jährigen geprallt. Die Frau wurde mit der Rettung ins Klinikum Freistadt gebracht.

Alko- und Drogenlenker rammt Familienauto

Bereits am Samstag wurde eine Mutter (39), die mit ihren drei Kindern im Alter von einem, drei und fünf Jahren unterwegs war, bei einem Unfall in Asten (Bezirk Linz-Land) verletzt. Ein 23-Jähriger war mit seinem Auto auf der B1 (Umfahrung) im Bereich des Tunnels ins Schleudern geraten und mit dem Fahrzeug der Niederösterreicherin kollidiert. Dieses wurde gegen das Tunnelportal geschleudert. Anschließend fuhr der 23-Jährige noch etwa 200 Meter weiter, angeblich um eine Pannenbucht aufzusuchen. Da das Fahrzeug aber nicht mehr lenk- fähig war schlitterte es entlang einer Leitplanke bis es schlussendlich schwer beschädigt zum Stillstand kam. Die 39-Jährige und ihre Söhne wurden ins Spital gebracht. Die Buben hatten einen Schock erlitten. Der 23-Jährige hatte nicht nur 1,08 Promille Alkohol im Blut, sondern auch Drogen.

Ein neun Monate alter Bub wurde gestern in Ansfelden verletzt. Ein 42-Jähriger aus Linz hatte beim Einbiegen auf die Bahnhofstraße den Wagen des Vaters, eines Bulgaren (32), übersehen und gerammt.