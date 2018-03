Zahlreiche Verletzte nach Kollisionen auf Pisten

INNSBRUCK – Mehr oder weniger glimpflich gingen am Wochenende Pistenunfälle in den heimischen Bergen aus. Einen offenen Oberschenkelbruch erlitt am Samstag bei der Abfahrt vom Sonntagsköpfl (Bez. Schwaz) ein Skitourengeher (32). Der Deutsche war gegen einen Felsen geprallt. Auf der Planai stürzte ein Oststeirer (61) und blieb bewusstlos liegen. Eine Ungarin (63) stieß auf der Hochwurzen gegen eine 64-Jährige aus Schladming und verletzte sich am Knie (siehe auch S. 9). Schwere Kopfverletzungen zog sich am Freitag bei einer Kollision mit einer Niederländerin (55) in Söll (Bez. Kufstein) ein 74-jähriger Deutscher zu. Beim Zusammenstoß eines stark alkoholisierten Snowboarders mit einer Schweizerin in Ischgl (Bez. Landeck) erlitt die Frau eine Knieverletzung.

Unverletzt blieb ein Brite (39), der am Samstag auf dem Pitztaler Gletscher rund sieben bis acht Meter in eine Gletscherspalte gestürzt war. Der Mann kam dort auf einer Schneebrücke zu liegen und konnte rund eineinhalb Stunden später bis auf eine leichte Unterkühlung unverletzt geborgen werden. Ohne schwere Verletzungen kam ein Fünfjähriger in Mittelberg (Kleinwalsertal) davon, der unter dem Sitz eines umgekippten Skidoos eingeklemmt worden war. Er konnte das Krankenhaus in Kempten (Bayern) rasch wieder verlassen.

Einen Wadenbeinbruch trug eine einheimische Skifahrerin (44) in Obertauern (Pongau) nach einem Zusammenstoß mit einer 15-Jährigen davon. Das Mädchen blieb unverletzt.

Die Nacht auf Sonntag musste ein Deutscher (26) in Finkenberg im Freien verbringen, weil er bei einer nächtlichen Abfahrt nicht in die Ferienhütte zurückfand. Gegen 6 Uhr wurde er von der Bergrettung unverletzt entdeckt.