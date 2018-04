Zehn Feuerwehren bei Brand im Einsatz

VORCHDORF — Alarmstufe 2 herrschte gestern Abend beim Band auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Vorchdorf (Bezirk Gmunden). Die Alarmierung war kurz nach 18 Uhr erfolgt. Zehn Feuerwehren mit knapp 200 Einsatzkräften bekämpften die Flammen, die aus noch ungeklärter Ursache in einem Nebengebäude, in dem auch Hackschnitzel gelagert waren, ausgebrochen waren. Sie konnten ein Ausbreiten des Brandes auf das Wohngebäude und andere Gebäudeteile des Anwesens verhindern. Verletzt wurde niemand, auch Tiere kamen nicht zu Schaden.