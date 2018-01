Zehn Jahre Kompetenz für Brustkrebspatientinnen

LINZ – Jede 13. Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. In dem vor zehn Jahren gestarteten Brustkompetenz Zentrum am heutigen Kepler Uniklinikum in Linz werden derzeit 6800 Patienten pro Jahr – darunter fünf bis zehn Männer – behandelt, anfangs waren es etwa 1000. Insgesamt wurden bisher 64.000 Personen behandelt. Die Krebspatientinnen sind laut Chirurgie-Primar Univ.-Doz. Andreas Shamiyeh zwischen 20 und 100 Jahre alt, im Schnitt jedoch 62 Jahre.

Sie können ohne weitere Wege in Kauf zu nehmen, allen Spezialisten (Siehe Kasten) vorgestellt und an einem Ort umfassend behandelt werden.

Vorbild, Ressourcen zu bündeln

„Das Brustkompetenz Zentrum ist ein hervorragendes Beispiel für ein fächerübergreifendes Zentrum und kann in vielerlei Hinsicht anderen als Vorbild dienen. Es geht darum, alle vorhandenen Ressourcen zum größtmöglichen Nutzen der Patienten einzusetzen“, betont Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.

Seit etwa sechs Jahren bietet das Zentrum für junge Frauen, die noch einen Kinderwunsch haben und infolge ihrer Krebserkrankung eine Chemotherapie erhalten, die auch die Eierstöcke beeinträchtigt, an, dass ein kleines Stück (2 x 2 cm) Eierstock-Gewebe eingefroren wird. „Dazu ist eine spezielle Technik nötig“, erläutert Gynäkologie-Vorstand Univ.-Prof. Peter Oppelt. „Hat die Frau die Therapie hinter sich und ist seit zwei Jahren krebsfrei, kann das Gewebe mittels Bauchspiegelung wieder eingesetzt werden, es wächst an und die Frau hat einen natürlichen Eisprung.“ Etwa zwei bis vier Frauen pro Monat nehmen das kostenlose Angebot in Anspruch, sie dürfen höchstens 38 Jahre alt sein. Weltweit sind in der Folge bereits 18 Kinder geboren worden, so Oppelt. „Die Bildung von medizinischen Zentren wird in unserem Haus strategisch geplant und richtet sich am Bedarf. Die Behandlung fußt auf wissenschaftlicher Evidenz und bündelt die Expertise aller beteiligten Fächer“, freut sich der Ärztliche Direktor Heinz Brock.

em