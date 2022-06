Zehn Jahre Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Vom 30. Juni bis zum 3. Juli herrscht in Ort im Innkreis (Bezirk Ried) Ausnahmezustand. 123 Bands, sechs Bühnen und vier Tage: So lautet das Programm der zehnjährigen Jubiläumsausgabe des Woodstock der Blasmusik. Viele bekannte Gesichter aus zahlreichen Genres und das Beste aus den vergangenen zehn Jahren sollen wieder ein großes Publikum anlocken. Das Motto bleibt unverändert: Love, Peace & Blasmusik.

Gründer Simon Ertl hätte sich 2011 wohl nicht vorgestellt, im Jahr 2019 mit dem Festival 60.000 Besucher und 17.000 Musiker im jährlichen Gesamtspiel anzulocken. Im Jahr 2020 musste aufgrund der Pandemie eine Pause eingelegt werden, 2021 verhinderte ein Verkehrsunfall, der die Leben zweier wichtiger Stützen des Teams forderte, die Veranstaltung.

Heuer wird dafür laut Ertl umso intensiver musiziert und gefeiert. Beim Jubiläums-Woodstock stehen unzählige Lieblinge der Blasmusikszene auf den Bühnen. Viele sind Freunde oder Wegbegleiter, Mitgestalter und prägende Gesichter. Bekannte Namen wie folkshilfe, Moop Mama, Ruskaja und 120 weitere Bands und Ensembles werden das Publikum auf sechs verschiedenen Bühnen unterhalten.

Die aus zwei Bühnenhälften bestehende Main Stage sowie die 2019 eröffnete Kraut & Ruabm Arena beherbergen zahlreiche Bands verschiedener Stilrichtungen. Gemütlicher geht es im erst 2021 gebauten Tanz & Gstanzl Stadel zu. Gewohnt urig wird es auch im Leitner Stadel werden, wo unterschiedliche Motto-Nächte und wiederum abwechslungsreiche Bands zusammenfinden. Die Allerhand Stage bietet Platz für Bands, die Blasmusik modern interpretieren.

Erstmals haben heuer auch Fans die Möglichkeit, gemeinsam mit namhaften Registerführern auf der Bühne zu stehen. Im Rahmen von „Kapelle Gefällt Mir“ wurden über ein Facebook-Voting Musikerinnen und Musiker ausgewählt, die am 1. Juli um 13:30 Uhr auf der Main Stage auftreten werden. Auch die Wahl des „Woodmasters of the Year“ steht wieder am Programm: Dazu wird jedes Jahr eine Musikerin oder ein Musiker auserkoren, der die Vielseitigkeit seines Instruments während des Festivals besonders gut in Szene setzt.

Der Vorverkauf der Tickets ist bereits im vollen Gange. Außerdem gibt es wieder verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten am Gelände.