Zehn Tote bei Einsturz von Wohngebäude in Indien

Beim Einsturz eines Wohngebäudes in Indien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Elf Menschen konnten am Montag lebend aus der Ruine des dreistöckigen Hauses in der Stadt Bhiwandi bei Mumbai gerettet werden. Die örtlichen Behörden vermuten aber, dass noch bis zu 25 Überlebende in den Trümmern eingeschlossen waren. Mehr als 40 Mitarbeiter der Bergungsdienste waren im Einsatz.

Die Ursachen des Unglücks, das sich mitten in der Nacht ereignete, sind unklar. Während der von Juni bis September dauernden Monsun-Saison in Indien stürzen immer wieder alte Gebäude ein, deren Bauteile durch die heftigen Regenfälle aufgeweicht werden.