Zehn Tote und viele Verletzte nach Gas-Unfall in Jordanien

Zehn Tote und 251 Verletzte hat ein Giftgas-Unfall in Jordanien gefordert. Zu dem Unglück kam es durch einen Gasaustritt aus einem Lagertank im Hafen von Akaba. Das staatliche Fernsehen berichtete am Montag, dass die Behörden die Anrainer dazu aufriefen, die Fenster zu schließen und in ihren Häusern zu bleiben.

Das Leck entstand, nachdem der mit einem giftigem Gas befüllte Tank umgestürzt war, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf den Sprecher des Direktorats für öffentliche Sicherheit.

Ein auf der Twitter-Seite des staatlichen Fernsehens gepostetes Video zeigt, wie der Lagertank von einer Winde fällt und auf das Deck eines Schiffes prallt, woraufhin gelb gefärbtes Gas in die Luft steigt und die Anwesenden die Flucht ergreifen.

Spezial-Teams kümmerten sich weiterhin um das Leck, teilte der Zivilschutzdienst auf seiner Facebook-Seite mit. Nach Angaben des staatlichen Fernsehens wurden Evakuierungsflugzeuge nach Akaba entsandt. Auch Premierminister Bisher al-Khasawneh sei auf dem Weg zur an einem Seitenarm des Roten Meers gelegenen Küstenstadt, berichtete das Staatsfernsehen. Al-Khasawneh ließ zudem Untersuchungen zu dem Vorfall einleiten, die vom Innenministerium durchgeführt werden sollen, hieß es weiter.