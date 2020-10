Zehntausende Israelis protestieren gegen Netanyahu

Zehntausende Israelis haben am Samstagabend in mehreren Städten erneut gegen den wegen Korruption angeklagten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu demonstriert. In Tel Aviv und Jerusalem kamen den Organisatoren zufolge jeweils Tausende zu Protesten zusammen. Sie machten auch ihrem Frust über die Beschränkungen in der Corona-Pandemie Luft, die vor allem kleinen Betrieben, Ladenbesitzern und Gastronomen zu schaffen machen. In Tel Aviv nahm die Polizei sechs Menschen fest.

Bei einem Treffen des Kabinetts hatte Netanyahu zuvor höhere Strafen für Verstöße gegen die Corona-Regeln angekündigt. “Wenn die Zahl der täglichen Infektionen sinkt, werden die Einschränkungen gelockert. Wenn die Zahl der Infektionen steigt, werden die Einschränkungen verstärkt”, sagte der Ministerpräsident bei einer Pressekonferenz in Jerusalem. Ein zweiter landesweiter Lockdown, der am 18. September in Kraft getreten war, wird derzeit schrittweise gelockert.

Das israelische Gesundheitsministerium hatte am Samstag 692 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für den Vortag registriert. Ende September hatte die Zahl der Ansteckungen mit über 9.000 ihren bisherige Höchststand erreicht. Seit Beginn der Pandemie sind 2.372 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.