Zehntausende Kinder auf der Flucht

Seit dem Beginn der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien befinden sich nach Schätzungen des UNO-Kinderhilfswerks Unicef fast 70.000 Kinder auf der Flucht. Laut der UNO-Organisation für Migration (IOM) sind insgesamt mindestens 190.000 Menschen vor den Kämpfen geflohen.

„Viele Kinder kennen gar kein Leben ohne Krieg. Und viele von ihnen laufen bereits das zweite Mal um ihr Leben”, sagte gestern Andreas Knapp, Caritas-Generalsekretär für Internationale Programme.

Die Caritas bittet angesichts der dramatischen Situation in Nordsyrien dringend um Hilfe. „Durch die Zerstörung von Infrastruktur, wie Getreidespeichern in der Grenzregion könnten zwei Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren“, warnt Knapp.

Weder Friedensappelle, noch die von US-Präsident Donald Trump nun verhängten Wirtschaftssanktionen bremsen jedoch die türkische Offensive. In den Städten der Grenzregion toben erbitterte Straßenkämpfe. Die am Sonntag vom türkischen Militär und verbündeten Milizen eingenommene Stadt Ras al-Ain wurde gestern von der Kurdenmiliz YPG zurückerobert.

Russen füllen Vakuum

Die Krise stärkt Russlands Einfluss in der Region. Sinnbild dafür: Beim Abzug aus der Stadt Manbidsch unterstützten US-Truppen dort eintreffendes russisches Militär. „Im Grunde genommen war es eine Übergabe”, so ein US-Regierungsvertreter.

Ungarn goutiert Offensive

Während die EU die Türkei kritisiert, klatscht das EU-Land Ungarn Beifall: Es sei „im Interesse Ungarns“, dass Ankara die Migrationsfrage in Richtung Syrien löse und nicht in Richtung Europa, so Außenminister Peter Szijjarto am Dienstag.