LINZ — Eine Fahne als Zeichen gegen Gewalt an Frauen weht seit Donnerstag vor dem Linzer Landhaus. Auf Einladung von Frauen-Landesrätin Christine Haberlander (l.) nahmen alle Frauensprecherinnen der Regierungsparteien und das Frauenreferat des Landes OÖ an dieser Aktion teil, um das „Nein zu Gewalt an Frauen“ sichtbar zu machen.

16 Tage gegen Gewalt an Frauen ist eine internationale Kampagne, die jedes Jahr zwischen 25. November und 10. Dezember über die Bühne geht. Auf der ganzen Welt nützen Fraueninitiativen diesen Zeitraum vom „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ am Sonntag bis zum „Internationalen Tag der Menschenrechte“ (10. Dezember), um auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen. Jede Frau kann Opfer von Gewalt werden – in allen Altersstufen, sozialen Schichten und Kulturen sowie in verschiedenen Lebenssituationen.

bezahlte Anzeige

Am häufigsten erleben Frauen Gewalt in ihrer Familie. 90 Prozent aller Gewalttaten werden nach Schätzungen der Polizei in der Familie und im sozialen Nahraum ausgeübt, wobei es eine hohe Dunkelziffer gibt.