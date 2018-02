Zeit der Brüche und Widersprüche

Von Melanie Wagenhofer

Ein „Russenhemd“ erzählt von der sechsjährigen Gefangenschaft eines Oberösterreichers in Sibirien. 22.500 Soldaten aus Oberösterreich mussten im Krieg ihr Leben lassen. Die, die 1918 aus dem Krieg und die Jahre darauf aus der Gefangenschaft heimkehrten – darunter 10.000 Invalide — hätten sich zuhause nicht mehr zurechtgefunden, so März: Sie kamen zurück, froh, dass der Krieg aus war, aber gezeichnet von dem, was sie erlebt hatten, viele auch von Alkohol und Drogen. Kokain- und Morphium-Abhängigkeiten waren weit verbreitet, viele waren arbeitslos. Der Krieg hatte die Männer brutalisiert, Gewalt und Gewalterfahrungen sie geprägt. Wie sollten sie sich da wieder in ein friedliches Leben einfinden? März: „Der neu gegründete Staat suchte nach Beschäftigungsmöglichkeiten. Man stellte schon bald ein neues Heer auf, die Volkswehr, in der viele Kriegsheimkehrer eine neue Heimat, Lohn und Auskommen finden sollten.“ In der Bevölkerung habe Zwiespalt geherrscht: Ein Teil sah die Entwicklungen nach dem Zusammenbruch der Monarchie positiv, setzte in den neuen Staat, der im November 1918 gegründet worden war, große Hoffnungen. Der andere Teil wollte sich nicht damit abfinden, keine Großmacht mehr zu sein, es gab starke Bestrebungen für einen Anschluss ans Deutsche Reich. „Viele hegten Zweifel daran, ob Österreich es schaffen würde, wirtschaftlich lebensfähig zu sein“, erklärt der Historiker.

Beherrschendes Thema Hunger

Über all dem stand das beherrschende Thema Hunger, die schlechte Versorgungslage, Lebensmittel wurden rationiert, alles wurde aufgrund der galoppierenden Inflation ständig teurer. Es gab Zeiten, in denen am Schwarzmarkt ein Kilo Butter für ein durchschnittliches Monatseinkommen gehandelt wurde. Die Lebenserwartung der Menschen betrug 1926 in Oberösterreich 52 Jahre (heute 83). Die schwierige Situation führte zu Hungerunruhen in den am meisten leidenden Städten, die in Zusammenstößen mit Volkswehr und Gendarmerie und dem Plündern von Geschäften gipfelten. In Molln ging die legendäre Wildererschlacht, die blutige Auseinandersetzung zwischen Wilderern und Obrigkeit 1919, in die Geschichte ein: Bauern und Arbeiter aus Molln hatten in den Wäldern adeliger Großgrundbesitzer gewildert und das Fleisch an die Bevölkerung verteilt. Länder und Gemeinden brachten immer nur kurze Zeit geltendes Notgeld heraus, weil die Menschen ihr Hartgeld horteten in der Hoffnung, dieses sei in Zeiten der Inflation mehr Wert. Trotzdem war Auswandern kein großes Thema in Oberösterreich, rund 5000 verließen das Land, die meisten gingen nach Kanada, USA und Südamerika. Dafür musste man sich am Wanderungsamt registrieren lassen. Staaten wie Brasilien und die UdSSR stellten kostenlose Überfahrten zur Verfügung, um Auswanderer anzuwerben.

Die große Not, die seit Kriegszeiten herrschte, der Hunger wirkte sich auf die Entwicklung der Kinder aus. „Viele waren körperlich und geistig eingeschränkt, 78 Prozent von 21.000 untersuchten Schulkindern waren 1921 unterernährt“, weiß März. Viele litten an Krankheiten wie Tuberkulose, Skorbut, Rachitis. Schon damals gab es – wie später auch nach dem Zweiten Weltkrieg — Unterstützung aus dem Ausland. „Eine US-amerikanische Hilfsaktion sorgte dafür, dass allein in OÖ täglich 15.000 Kinder eine warme Mahlzeit bekamen“, erzählt März. Manche Kinder wurden eine Zeit lang zu Gastfamilien in die Schweiz oder nach Norwegen geschickt. Und obwohl man dort auch nicht viel zum Überleben hatte, wurden Wiener Kinder auch ins Mühlviertel und in andere Gegenden auf dem Land gebracht.

Tausende Arbeitslose in Steyr

Besonders schwierig sei die Situation in Steyr gewesen. „Die Steyr-Werke gingen zweimal fast bankrott und mussten Tausende Arbeiter entlassen“, so März. Es gab zwar bereits eine Arbeitslosenversicherung, die sei aber nur wenige Monate bezahlt worden, dann habe man als „ausgesteuert“ gegolten und keinerlei soziale Leistungen mehr erhalten. 1930 starteten prominente Künstler wie die Schriftstellerin Enrica von Handel-Mazzetti einen Radio-Aufruf, mit dem sie auf die Situation in Steyr aufmerksam machten und zu Spenden aufriefen. Nicht selten landeten „Ausgesteuerte“ ab 1933 in einem Arbeits- oder Bettlerlager, von denen es im ganzen Land neun gab. Im „Bettlerlager“ Schlögen waren 1936 738 Bettler inhaftiert, die beim Bau der Nibelungenstraße von Linz und Passau helfen mussten.

Eine große Errungenschaft war die Einführung des Frauenwahlrechtes 1918. Hierzulande traten die Sozialdemokratin Marie Beutlmayr und die Christlichsoziale Fanny Starhemberg in Erscheinung. Beide waren schon vor dem 1. Weltkrieg aktiv, Beutelmayr sei intensiv wahlkämpfend unterwegs gewesen, Starhemberg vor allem caritativ, so März. In dieser Zeit entstanden auch die ersten Sozialgesetze, Österreich galt als Vorreiter: So wurden der Achtstundentag eingeführt und die 48-Stunden-Woche, bezahlter Urlaub von einer Woche und Karenzzeit. März: „Die meisten dieser Gesetze wurden zwischen 1933 und 1945 abgeschafft, danach aber wieder eingeführt“. In Linz wurde viel gebaut, darunter die Diesterwegschule, das Volkshaus Franckviertel, das Kolosseum, das Kolpinghaus und zahlreiche Wohnbauten.

Eine Grenzziehungskommission aus italienischen Offizieren übernahm nach dem Krieg mit Vertretern von beiden Seiten die Festlegung der Grenze zwischen Oberösterreich und Südböhmen, das nun Teil der Tschechoslowakischen Republik war. „Natürlich wollte Oberösterreich das Gebiet zurück, aber die Kräfteverhältnisse waren so, dass das nicht durchsetzbar war. Eine einzelne Einheit der Volkswehr hätte einmal versucht, das Gebiet zurückzuerobern, sei jedoch sofort zurückgepfiffen worden, so März. „Abgesehen davon war das Hungerproblem hierzulande eh schon groß genug und Südböhmen dünn besiedelt und schwach industrialisiert…“

Allmählich besserte sich die wirtschaftliche Situation ab Mitte der Zwanzigerjahre ein wenig, der Fortschritt wurde spürbar. Elektrischer Strom zog vielerorts ein, Überlandleitungen wurden gelegt, Kraftwerke – das erste Großkraftwerk Österreichs in Partenstein 1924 — gebaut. Im Kremstal bestand eine bedeutende Sensenindustrie, die als weltweit führend galt. Die ersten Hausfrauen hantierten in den 1930ern mit mondänen Geräten wie Staubsaugern oder schoben Essen in ein heutzutage äußerst originell anmutendes Bratrohr, das im Schlossmuseum zu bewundern ist. In Schallerbach hatte man noch während des Ersten Weltkrieges mit Bohrungen begonnen. Man suchte nach Erdöl, was jedoch dann an die Oberfläche kam, war schwefelhaltiges Wasser. Der „wilde“ Badebetrieb im Bohrloch wurde schon bald von gesittetem Kuren abgelöst. Mit Unterstützung des Landes wurde ein Badehaus errichtet, Schallerbach entwickelte sich zum Tourismusort. Die Menschen fingen an, auf Urlaub zu fahren. Ins Ausland schafften es nur die wenigsten, gut Betuchten, ein Urlaub im eigenen Land, vielleicht im beschaulichen Salzkammergut, war aber da und dort schon drin. Es ging zum Baden, aber auch schon zum Skifahren. Ab 1927 schwebte die Feuerkogelbahn und mit ihr die ersten Gäste den gleichnamigen Berg in Ebensee hinauf.

Als Bilder laufen lernten

Es war auch die Zeit, in der die Bilder laufen lernten. In den Städten wurden Filme zuerst in Theatern vorgeführt, schon bald übersiedelten die Lichtspiele in eigene Häuser wie das Linzer Kolosseum. Auf dem Land waren Wanderkinos unterwegs, die ihre Gerätschaften in Gaststätten aufbauten und ihre Kunst vorführten. Die Kirche befürchtete deshalb moralischen Verfall und warnte vor dem neuartigen Zeug. Übrigens: Eine Österreicherin liefert die erste Nacktszene im Kino, als sie im tschechoslowakisch-österreichischen Film „Ekstase“ (1933) nackt aus einem Badesee steigt: Hedy Lamarr. Das neue Medium machten sich alsbald auch politische Parteien zunutze. Im Linzer Schloss wird ein Film der Sozialdemokraten aus 1932 gezeigt, der unter dem Motto 2032 Entwicklungen wie das Internet und „fliegende Autos“ vorwegnimmt. 1928 wurde der Sender am Freinberg eröffnet, die 1924 gegründete Radio Verkehrs AG (RAVAG) begann mit der Ausstrahlung. Im Schloss kann man Musik aus der Zeit hören, aus verschiedenen Nummern wählen. Eine davon stammt von Fritz Grünbaum und trägt den Titel „Einen großen Nazi hat sie“: Gemeint war damit eine Dame, die sich mit zwei Herren namens Ignaz eingelassen hat, das Lied wurde jedoch politisch umgedeutet. Der jüdische Künstler Grünbaum starb 1941 im KZ Dachau.

Die nächste Katastrophe

1930 erschien der erste Comic in der österreichischen Boulevardzeitung „Das Kleine Blatt“ und wurde gleich ein Riesenerfolg: Die Figur des Tobias Seicherl gehörte von da an fix ins Blatt und andere Tageszeitungen folgten der Idee und gestalteten eigene Comics. Man spürte die neue Zeit, auch in der Mode, die Damen kleideten sich luftiger, manchmal sogar freizügiger, sogar eine Nacktkulturbewegung etablierte sich.

Nach kurzem Aufschwung bahnte sich jedoch die nächste Katastrophe an: Die Weltwirtschaftskrise 1929 sorgte für einen neuerliche Zusammenbruch und eine politische Radikalisierung. Die großen politischen Lager Christlichsoziale, Sozialdemokraten und Deutschnationale standen sich zunehmend feindseliger gegenüber. Bewaffnete Gruppen, Wehrverbände wie die Heimwehr und der Schutzbund formierten sich. Die Auseinandersetzungen — Aufmärsche, Wirtshausschlägereien, Überfälle von Veranstaltungen politischer Gegner — zwischen den politischen Kräften wurden immer härter und brutaler. „In den Jahren 1927 bis 1934 forderten sie allein in Oberösterreich 100 Tote und mehr als 350 Verletzte“, so März. Am schlimmsten agierten die Nationalsozialisten, die auch vor Terroranschlägen nicht zurückschreckten. 1930 traf es den Schnellzug Paris-Wien, in Marchtrenk riss ihn eine Bombe aus den Gleisen. Ein Toter und fünfzehn Verletzte waren die schrecklichen Folgen.

1933 vollzog Bundeskanzler Engelbert Dollfuß die autoritäre Wende in Österreich. Ein Trickfilm mit dem Titel „Heldenkanzler“ zeichnet in der Schau Dollfuß‘ Weg und die Einflüsse, denen er sich durch Mussolini und Hitler im Streben nach Führerschaft und einem eigenen faschistischen Staat aussetzte, anschaulich nach. Die KPÖ wurde verboten, sozialdemokratische Presse zensuriert, Sozialgesetze zurückgenommen. „Auch Literatur wurde mit Verboten belegt. Das betraf etwa Werke von Erich Kästner, Emile Zola und Jack London“, erklärt März. „Man sagt, es gab zwar keine Bücherverbrennungen im Austrofaschismus, dafür seien Bücher im Keller verschimmelt.“ Auch Widerstand gegen den Ständestaat wird thematisiert. Auf die Ausschaltung der Demokratie durch Dollfuss folgt der Bürgerkrieg im Februar 1934. Die Ausstellung dokumentiert detailliert die Ereignisse in Oberösterreich. Der oö. Regisseur Thomas Hackl hat mit vier Zeitzeugen gesprochen, im Schloss werden Ausschnitte aus dem Film gezeigt, der am 10. März in ORF III ausgestrahlt wird (Vorpremiere am 8. März im Linzer Schlossmuseum). Nach der Niederschlagung und dem Verbot der Sozialdemokratischen Partei wurden Postkarten gedruckt, die Soldaten zeigen, die stolz in Trümmern posieren. Am 25. Juli 1934 drangen als Bundesheersoldaten und Polizisten verkleidete Nationalsozialisten ins Bundeskanzleramt in Wien ein und ermordeten Dollfuß. Der sogenannte Juliputsch scheiterte jedoch an internen Rivalitäten und Machtkämpfen der Nationalsozialisten. Auf Dollfuß folgte Kurt Schuschnigg und 1938 schließlich der Anschluss. Im Ausstellungskatalog heißt es dazu: „Der wachsende Einfluss der Nationalsozialisten, die Annäherung Mussolinis an Hitler sowie die fehlende Bereitschaft der Regierung , auf die verbotene Sozialdemokratie zuzugehen, trugen zum Ende des selbstständigen Österreich im März 1938 bei.“ Einen traurigen Höhe- und wohl auch Schlusspunkt markiert in der Schau jene Fahne, die bei der Ansprache Hitlers vom Balkon des alten Linzer Rathauses wehte.

Die Ausstellung

Puzzleteil für Puzzleteil hat Kurator Peter März in acht Monaten Arbeit für die Ausstellung „Zwischen den Kriegen. Oberösterreich 1918 bis 1938“ zusammengetragen und lässt so beim Besucher ein umfassendes Bild der Zeit entstehen. Viele Exponate stammen aus dem OÖ. Landesarchiv, einiges aus dem eigenen Bestand des Linzer Schlossmuseums oder aus privatem Besitz, wie das mechanische Theater, das zu den Lieblingsstücken des Kurators zählt. Ein Tischler, der in wirtschaftliche Not geraten ist, hat es getischlert und ist damit von Jahrmarkt zu Jahrmarkt gezogen, um die Menschen zu unterhalten. Die Schau schafft einen Überblick über zwanzig turbulente Jahre, für die Besucher finden sich viele Angebote, in die Zeit einzutauchen: von Zeitungen aller Couleurs über ein Zeitfenster, von dem aus man die Stadt Linz heute und in alten Bildern betrachten kann, bis zu spielerischen und informativen Angeboten für Schüler unterschiedlichen Alters. Zeitschienen liefern immer wieder Anhaltspunkte zur Einordnung, ein Comic der Mühlviertler Künstlerin Janina Wegscheider auf zwölf Stationen eine Rahmenhandlung, in der die Geschichte einer Mühlviertler Familie erzählt wird.

Bis 13. Jänner 2019, www.landesmuseum.at