Zeit für ein Danke

Kommentar zur ausgesetzten Impfpflicht.

Je intensiver die Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden, umso intensiver wurden auch die politischen Beteuerungen, man nehme die Ängste dieser Menschen ernst, insbesondere was die Vorbehalte gegen Corona-Impfung betreffe.

Denn, so die Argumentation in Sachen Dialog mit den sehr heterogen durchmischten Demonstrierenden: Man wolle keine Spaltung der Gesellschaft. Die Einführung der Impfpflicht erfolgte daher in so homöopathischen Dosen, dass ihre Wirkung bescheiden blieb.

Mit dem Aussetzen der Impfpflicht, wie immer man das medizinisch und rechtlich begründet, wird ein überaus ambivalentes Signal abgegeben. Einerseits können sich die militant-fanatisierten Impfgegner — wie man weiß, eine sehr lautstarke Minderheit — als moralische und auch politische Sieger fühlen, andererseits können sich jene rund drei Viertel der Österreicher vor den Kopf gestoßen fühlen, die sich auch ohne gesetzliche Pflicht verpflichtet sahen, sich impfen zu lassen — aus gesellschaftlicher Verantwortung und natürlich auch im eigenen Gesundheitsinteresse.

Es wäre hoch an der Zeit, jenen ausdrücklich zu danken, die seit zwei Jahren ihren Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung und gegen die Spaltung der Gesellschaft geleistet haben.