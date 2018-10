Zeit läuft ab, aber Tories streiten weiter!

Der Tory-Parteitag in Birmingham macht das Ringen um den Brexit knapp ein halbes Jahr vor dem geplanten EU-Austritt immer chaotischer. Am Dienstag hatte mit Ex-Außenminister Boris Johnson die Ikone der Hardliner seinen Auftritt. Und er ließ kein gutes Haar an den Plänen von Premierministerin Theresa May. Die auf Mays Landsitz in Chequers erarbeitete EU-Austrittsstrategie sei, so Johnson „gefährlich und unbeständig“, eine „politische Demütigung für das Vereinigte Königreich“ und ein „Betrug“.

Einen Rücktritt der Regierungschefin forderte er zwar nicht. Er rief aber die Parteimitglieder auf, May dabei zu „unterstützen“, von ihren Brexit-Plänen Abstand zu nehmen. Und davor hatte er im Kreis von Vertrauten gesagt, was er tun würde, wäre er Premier: Johnson würde den EU-Austritt um mindestens sechs Monate verschieben.

May will eine Freihandelszone mit der EU schaffen und einen Teil der gemeinsamen Regeln beibehalten. Viele Brexit-Befürworter verlangen dagegen einen klaren Schnitt und drohen, ein von ihr ausgehandeltes Abkommen scheitern zu lassen. Sie treten für ein Freihandelsabkommen nach dem Vorbild Kanadas mit der EU ein. Dies würde nach Ansicht Mays aber zu einer Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland führen.

May will restriktive Einwanderungspolitik

May wird am Mittwoch in Birmingham ihren großen Auftritt haben — und sich dabei wohl bei Johnson revanchieren. Schon am Dienstag präsentierte sie Pläne für eine neue Einwanderungspolitik nach dem Brexit. London will die Zahl der Zuwanderer massiv senken. EU-Bürger sollen demnach nicht mehr bevorzugt behandelt werden. Vor allem gering qualifizierte Jobsuchende dürften es künftig viel schwerer haben. Wer in Großbritannien leben und arbeiten möchte, muss in Zukunft ein Mindestgehalt vorweisen. Familiennachzug soll nur mit Hilfe des Arbeitgebers möglich sein. Auch für Touristen soll das Reisen schwieriger werden: Sie müssen sich künftig im Voraus einer Sicherheitsprüfung unterziehen.

Ärger über Vergleich der EU mit Sowjetunion

May distanzierte sich am Dienstag von einem von Außenminister Jeremy Hunt angestellten Vergleich der EU mit der Sowjetunion. Dieser hatte beim Parteitag in Birmingham gesagt, die EU müsse aus der Geschichte der Sowjetunion lernen. Führende EU-Abgeordnete forderten von Hunt eine Entschuldigung.