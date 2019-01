„Zeitlose Relevanz“: Bruckneruni führt Anne Frank-Oper auf

Von Andreas Huber

„Eine Produktion gegen das Vergessen.“ So bezeichnet Thomas Kerbl, Vizerektor für künstlerische Projekte an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT den geplanten Anne Frank-Schwerpunkt in seinem Haus. Die von den Nationalsozialisten 1945 ermordete Jüdin hat sich mit ihrem Tagebuch ins Bewusstsein von Millionen von Lesern gebrannt. Nun wird, anlässlich ihres 90. Geburtstages, an der Bruckneruniversität ihr mahnendes Werk „Das Tagebuch der Anne Frank“ in der Opernfassung von Grigori Frid aus 1999 auf die Studiobühne gebracht.

Gedenken und Erinnern als besonderes Anliegen

Kerbl untermauert die Wichtigkeit des Themas für ihn: „Die 70-minütige Oper hat eine zeitlose Relevanz. Der internationale Rutsch nach Rechts zeigt wie wichtig es ist, zu gedenken und zu erinnern. Gerade für unsere Uni mit mehr als 40 Nationalitäten ist es deshalb ein besonderes Anliegen.“ Für Kerbl selbst ist es – nach 2006 und 2012 – bereits die dritte Opernproduktion zum „Tagebuch“. Das zweiteilige, durch vier Szenen unterteilte Mono-Drama ist in 21 Episoden gegliedert – 1972 wurde das Werk als Orchesterfassung für 26 Musiker in Moskau uraufgeführt. Grigori Frid bearbeitete 1999 die Partitur für neun Soloinstrumente. Die Leidenschaft, mit der Frid an dieser Oper arbeitete, lässt sich in etwa hier herauslesen: „So begierig war ich darauf, diese Musik zu machen, dass ich am Abend, an dem ich die erste Libretto-Seite fertig hatte, sofort die Noten dazu geschrieben habe.“ Seit Mitte November wird nun an der Bruckneruniversität intensiv an der Aufführung gearbeitet. Die Premiere findet am 10. Februar statt, weitere Termine sind am 12.2. und 14.2. um jeweils 19.30 Uhr. Eine halbe Stunde vor Beginn wird zudem eine Einführung zum Werk angeboten. Der Kartenpreis beläuft sich auf 20 Euro pro Stück.

Aufführungen auch in Sotschi und Warschau

Im Gegensatz zu früheren Aufführungen wird neben dem Gesang auch ein zeitgenössischer Tanz zu sehen sein. Themen wie Isolation, Verzweiflung und Hoffnung werden von einer Sopranistin und einer Tänzerin dargestellt und interpretiert. Auf jeden Fall begleitet die Produktion Vizerektor Kerbl noch das ganze Jahr: Während die Linzer Produktion in deutscher Sprache aufgeführt wird, spielt man am 10. Mai in Sotschi in der Originalsprache Russisch. Im Herbst folgt dann noch eine Aufführung in Warschau zum Gedenken an die Wiederkehr der Reichskristallnacht. Die Anton Bruckner Privatuni ist seit Anfang vergangenen Jahres Mitglied der European Opera Academy – im Rahmen der gemeinsamen Module wird diese Produktion nun als Schwerpunkt 2019 verstanden.

Anne Frank wäre am 12. Juni 90 Jahre alt geworden, ihr Leben endete aber im März 1945 im Vernichtungslager Bergen-Belsen. Geradezu philosophisch wird Kerbl, was die scheinbar lange Zeitspanne bis jetzt angeht: „90 Jahre. Man glaubt immer, diese Zeit ist so wahnsinnig lange her, aber dem ist nicht so. Das alles ist überhaupt gar nicht so lange aus.“