Zelteinsturz mit zwei Toten: Ermittlungen eingestellt

RIED/IKR. – Die Staatsanwaltschaft Ried hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Gemeingefährdung gegen vier Personen in Zusammenhang mit einem Zelteinsturz in St. Johann am Walde (Bez. Braunau) mit zwei Toten nun eingestellt.

Bei dem Fest der FF Frauschereck war am 18. August 2017 gegen 22.30 Uhr infolge einer starken Sturmböe ein Zelt eingestürzt. Zwei Menschen starben, 28 wurden schwer, 87 leicht verletzt. Ermittelt wurde gegen Verantwortliche des Zeltverleihunternehmens, den Kommandanten der Feuerwehr und den Bürgermeister der veranstaltenden Gemeinde. Ihnen konnte kein strafrechtlich relevanter Sorgfaltsverstoß vorgeworfen werden, gab die Behörde am Mittwoch bekannt. Allerdings wurden die Opfer und die Angehörigen der beiden Toten noch nicht verständigt – sie haben noch die Möglichkeit, einen Antrag auf Fortführung des Verfahrens zu stellen.

Warnung erreichte Kommandanten zu spät

Eine Warnung der Wetterdienste vor dem Orkan erreichte den Feuerwehrkommandanten erst um 22.38 Uhr, als sich das Unglück bereits ereignet hatte. Er habe rückblickend betrachtet alles in seiner Macht Stehende getan, was man von einem vernünftigen Verantwortungsträger zum damaligen Zeitpunkt erwarten hatte können, so der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Alois Ebner. Als Prüfmaßstab sei immer vom Zeitpunkt des Vorfalls und dem damaligen Wissen auszugehen, alles andere würde den Maßstab überspannen. Es habe sich einfach um ein schicksalhaftes Ereignis gehandelt.

Der Bürgermeister hatte die Veranstaltung unter Erteilung sicherheitsrelevanter Auflagen bewilligt. Es wurden keine Mängel am Zelt oder bei dessen Aufbau festgestellt. Seitens der Zeltverleiher wurde darauf hingewiesen, dass das Zelt bei Windgeschwindigkeiten ab 100 km/h zu räumen sei. Ein Gutachten der ZAMG ergab, dass der Wind am Standort des Zeltfestes „plötzlich und unvermittel““ eingesetzt hatte und seine tatsächliche Stärke von 22.31 bis 22.34 Uhr wahrscheinlich bei 120 bis 150 km/h lag, was einem Orkan entspreche.