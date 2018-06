Zentralmatura kommt auf Prüfstand

Bei der Zentralmatura 2018 ist rund jeder fünfte Schüler bei der schriftlichen Mathematik-Klausur gescheitert. An den AHS schrieben rund 22 Prozent einen Fünfer, an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) waren es 19 Prozent. „Gerettet“ wurden viele bei der (mündlichen) Kompensationsprüfung: An den AHS besserten sich rund zwei Drittel den Fünfer aus, an den BHS rund drei Viertel. An den AHS hat es damit rund doppelt so viele Fünfer gegeben wie 2015 und 2017 und praktisch gleich viele wie 2016. An den BHS, wo die Zentralmatura erst ein Jahr später startete, ist es das bisher schlechteste Ergebnis: 2016 waren 13 Prozent der Arbeiten negativ, 2017 neun Prozent.

Die Bundesländer-Unterschiede sind dabei deutlich, Oberösterreich war in allen Fächern top (Details siehe Grafik). Anlass zu Freude, aber kein Grund sich zurückzulehnen, wie LH Thomas Stelzer und Bildungslandesrätin Christine Haberlander betonen: „Wir werden weiterhin daran arbeiten, dass das Bildungsland Oberösterreich diesen ersten Platz ausbaut und die Ergebnisse noch verbessert.“

Konzept bleibt

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) stellt einige Punkte bei der Durchführung der Zentralmatura auf den Prüfstand. Unter anderem soll die Textlänge der Mathe-Aufgaben zurückgehen, bei der Beurteilung soll es klarere Vorgaben für die Punktevergabe geben und organisatorische Rahmenbedingungen überdacht werden. Am Grundkonzept ändert sich nichts, so Faßmann.

Es wird eine „Überprüfungsgruppe“ mit Schulpartnern, Fachdidaktikern, und Mathematikern eingerichtet. Der ehemalige Wiener Stadtschulratspräsident Kurt Scholz (SPÖ) wird als Vorsitzender eines „Forum Zentralmatura“ durch die Bundesländer reisen und Feedback einholen.