Zeugnisverteilung mit Hindernissen

Gar nicht erst austeilen oder ausgeben und nach den Ferien zum Korrigieren mitbringen — vor dieser Frage standen anlässlich der Zeugnisverteilung Lehrer gestern an oberösterreichischen Schulen.

Denn: Wie sich herausstellte, entsprach nicht in jedem Zeugnis die Religionsbezeichnung muslimischer Kinder der Vorschrift. Die besagt, dass statt der Bezeichnung „Islam“ nun „IGGÖ“ zu stehen hat, wie das im Herbst das Bildungsministerium auf Empfehlung des Kultusamtes angeordnet hatte. Was allerdings nicht bis in alle Schuldirektionen vorgedrungen war, wie dort und da am Tag vor der Zeugnisverteilung festgestellt wurde, als eine entsprechende Weisung der Bildungsdirektion eintrudelte. Wo dann die Zeit für eine Korrektur — sprich das Ausdrucken eines neuen Zeugnisses — nicht mehr reichte, stellte sich für die Verantwortlichen daher die obenerwähnte Frage, offenbar bis hin zu Einzelfällen, wo die Zeugnisse zuerst ausgeteilt und dann wieder eingesammelt wurden, letztlich aber doch bei den Schülern gelandet sein dürften. Allenthalben berichtete man von einem pragmatischen Zugang, die Schulnachricht wird nach den Ferien wieder abgegeben und dann korrigiert. Insgesamt sind vom umstrittenen Religionseintrag in Oberösterreich mehr als 16.000 Zeugnisse betroffen.

Bereinigt ist die Causa grundsätzlich aber nicht. Den gestern von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP, Bild) ventilierten Vorschlag, den abgekürzten Oberbegriff „islamisch“ plus einen Unterbegriff für die jeweilige Strömung im Zeugnis festzuhalten, akzeptiert die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) nicht. Man werde nach wie vor eine „rechtssichere Lösung“ vor den zuständigen Gerichten suchen, hieß es seitens der IGGÖ.

„Besondere Sensibilität“

Gegenüber profil-online verhehlte Faßmann nicht, dass er sich „über das Ausmaß der Aufregung“ wundere, handle es sich doch um „ein vergleichsweise kleines Problem, das bei gutem Willen aller Beteiligten leicht lösbar wäre“. Die Aufregung könne er sich „nur damit erklären, dass Minderheiten in solchen Fragen besondere Sensibilität zeigen“.