Ziegler/Kiefer qualifizierten sich für WM-Paarlauf-Kür

Die EM-Siebenten Miriam Ziegler/Severin Kiefer haben im Paarlauf im Gegensatz zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang den Einzug in die Kür der Top 16 geschafft. Das ÖEKV-Duo verbesserte mit 65,21 Punkten seine Ende September bei der erfolgreichen Olympia-Qualifikation in Oberstdorf markierte Kurzprogramm-Bestmarke um 0,12 Zähler. Sie waren damit bei sieben noch ausstehenden Paaren Achte.

Die Kür ist für Donnerstag (18.55 Uhr) angesetzt. Mit diesem Top-16-Ergebnis unter insgesamt 28 Duos hat das in Salzburg wohnende, auch privat vereinte rot-weiß-rote Paar seine beste WM-Platzierung sicher. Das Maximum auf WM-Niveau waren bisher 18. Ränge 2015 und 2017.