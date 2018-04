Ziel: Schnellere Verfahren ab 2019

Lob und Kritik für das von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck initiierte Standortentwicklungsgesetz, das ab 2019 die schnellere Genehmigung von Infrastrukturprojekten zum Ziel hat. So spricht Greenpeace von einem „neuen Angriff auf Umweltrechte“ und laut Global 2000 wolle die Bundesregierung „hinter verschlossenen Türen gemeinsam mit Konzern-Bossen bestimmen, welche Großprojekte gegen den Willen der betroffenen Menschen durchgepeitscht werden“. Lob kommt von WKÖ-Präsident Christoph Leitl, da „Großprojekte, die durch eine sehr lange Verfahrensdauer oftmals blockiert waren, rascher genehmigt werden“. Auch die Liste Pilz hält beschleunigte Verfahren für „grundsätzlich begrüßenswert“.

Geplant ist, dass Minister und Ländervertreter zu standortrelevanten Vorhaben gehört werden können, ein Expertengremium soll Empfehlungen abgeben. Und um welche Projekte soll es dabei in Zukunft gehen? „Ein Stadttunnel in Feldkirch würde darunter fallen, die viel besagte dritte Piste, aber auch Projekte wie Universitäten und Infrastrukturprojekte, wo wir wirklich schneller werden müssen“, so Schramböck. Und auch in Sachen 5G (das ist die fünfte Generation des mobilen Internets) will die Regierung Nägel mit Köpfen machen. Infrastrukturminister Norbert Hofer sprach nach dem Ministerrat von einem notwendigen „nationalen Schulterschluss“ für die Investitionen in Höhe von bis zu zehn Milliarden Euro.